So oder so: Pflege braucht Unterstützung

Beim Pflegegipfel unserer Zeitung sprechen Verantwortliche für die Gesundheitsbranche Klartext

von Margret Kiosz

27. September 2020, 19:49 Uhr

Kiel | Es kann jeden treffen – und zwar früher als man denkt: Man wartet sehnsüchtig auf die Nachtschwester, die die Bettpfanne abholt oder auf den Altenpfleger für die Dekubitus-Prophylaxe. Pflege in Deutschland steht unter permanentem Zeitdruck. Wie kann man dieses Problem angesichts einer alternden Gesellschaft beheben? Und: Kann eine Pflegeberufekammer dazu beitragen, mehr junge Leute zu begeistern? Diese Fragen stellte sh:z-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener in einem Expertengespräch in dieser Woche in Kiel.

Dass sich die Zeiten geändert haben, schildert Heiko Godow anschaulich anhand seines eigenen Lebensweges: „Als ich 1984 beschloss, Krankenpfleger zu werden, habe ich 200 Bewerbungen an Ausbildungsstellen quer durch die Republik geschickt – von Flensburg bis Konstanz. Heute suchen wir Hände ringend zwischen Minsk und Porto junge Leute, die in den Beruf einsteigen wollen. Meist vergeblich.“

Und das liege nicht etwa an dem schlechten Sozialprestige des Pflegeberufes, der habe nämlich bundesweit in der Bevölkerung ein sehr hohes Ansehen, sogar höher als das der Ärzte. Problematisch seien die Rahmenbedingungen, meint Kammergegner Godow, der in Eutin einen ambulanten Pflegedienst betreibt. Eine frisch ausgebildete Pflegekraft verdient 12,50 Euro pro Stunde, ein Fliesenleger bekommt als Geselle 22,80 Euro.

Genau hier sieht SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls den Ansatz zum Handeln. Der Berufsstand müsse endlich mit einer Stimme sprechen und seine Interessen kraftvoll vertreten. „Das kann eine Kammer am besten leisten“, ist die gelernte Krankenpflegerin überzeugt. Gewerkschaften seien vorrangig für Tariffragen zuständig nicht aber für berufsständige Belange. „Es geht darum, die inhaltlichen Angelegenheiten der Pflege in die eigenen Hände zu nehmen“, so Pauls. „Wir brauchen eine absolute Stärkung des Berufs, und dazu gehört auch mehr Gerechtigkeit.“ Derzeit gebe es prekäre Unterschiede im Gehalt von Altenpflege und Krankenpflege sowie zwischen Beschäftigten in privaten und staatlichen Einrichtungen. „Das sind Unterschiede im Gehalt bei gleicher Qualifikation von teilweise 1000 Euro in Schleswig-Holstein, je nachdem, wo man arbeitet“, so Pauls. Auch deshalb habe sie als SPD-Frau die Gründung der Kammer angeschoben.

Unterstützung bekommt sie von der Ärzteschaft. „Mit der Pflegeberufekammer haben wir hier in Schleswig-Holstein endlich einen mandatierten Ansprechpartner, der demokratisch legitimiert ist und offiziell vom Landtag ins Leben gerufen wurde“, betont Professor Henrik Herrmann, Chef der Ärztekammer Schleswig- Holstein. „Es wird in unserem Bundesland mehr und mehr ein teamorientiertes Arbeiten stattfinden. Dafür brauchen wir die Pflegefachkräfte! Nur gemeinsam können wir die Versorgung im Flächenland Schleswig-Holstein zukunftsfähig machen.“ Das – so zeige die Erfahrung der Ärztekammer – gehe mit einer Kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts besser als mit einem Lobbyverband.

„Pflege hat es verdient, besser vertreten zu werden“, ist auch die Überzeugung von Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. In den vergangenen Jahren sei von den Gesundheitspolitikern Raubbau betrieben worden: Stellen wurden gekürzt, teilweise auch Anforderungen in der Altenpflege deutlich abgesenkt. „Es galt das Prinzip Masse statt Klasse“, beklagt Drube. Die Kammer biete den Beschäftigten jetzt Identität. „Die Pflegeberufekammer ist notwendig, um die Versorgung der alternden Bevölkerung zu regeln.“ Leider habe dies noch nicht jeder begriffen. „Es gibt einen Mangel an berufspolitischem Interesse“, bedauert Drube. Den aktuellen Kampf gegen die Pflegeberufekammer, der sich auch auf die Pflichtmitgliedschaft (Drube lehnt den Begriff Zwangsmitgliedschaft vehement ab) und die damit einhergehenden Gebühren bezieht, kann sie nicht nachvollziehen. „Der Beruf muss so bezahlt werden, dass sich die Leute den Beitrag zu Kammer, Berufsverband und Gewerkschaft leisten können“, so ihr Lösungsvorschlag.

Gegenwind kommt hingegen von den Liberalen. FDP-Sozialpolitiker Dennys Bornhöft ist der Ansicht, dass die Gewerkschaften mit ihrer Tarifhoheit mehr für die Beschäftigten erreichen können als die Kammer, die letztlich nur Anhörungsrecht habe. Zudem kritisiert er das „komische Menschenbild“ der Kammerpräsidentin, die „den Pflegekräften und Kammergegnern ein mangelndes Bildungsniveau unterstellt, weil diese die vermeintlichen Vorteile der Kammer nicht verstehen.“ Damit reagiert er auf den Vorwurf Drubes, nicht jedes Mitglied habe sich ausreichend mit Bürgerkunde und der Frage, wie Demokratie funktioniert, beschäftigt. „Das ist höchst respektlos unseren Pflegekräften gegenüber“, so Bornhöft. Fremdbestimmt würden die Beschäftigten im Zweifelsfall durch die Kammer.

Das sieht auch Godow so, der – obwohl Unternehmer – nicht einsieht, warum ausgerechnet die angestellten Beschäftigten Kammerbeiträge für hoheitliche Aufgaben bezahlen sollen, die eigentlich der Staat übernehmen müssten. „Zum Beispiel die Sicherung der Versorgung – warum sollen das die Beschäftigten zahlen?“ fragt er und äußert zugleich Zweifel daran, dass das Gesundheitssystem in private Hände gehört. „Durch die große Kommerzialisierung werden jetzt Renditen an Konzerne überwiesen, die früher im System blieben.“

Godow warnt davor, den Beschäftigen weitere regulatorische Kontrollinstanzen vor die Nase zu setzen. „Schon jetzt geben sich der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) , die Heimaufsicht, die Gesundheitsämter und Berufsgenossenschaften sowie der Zoll in den Einrichtungen die Klinke in die Hand. Wenn jetzt auch noch die Kammer als Kontrolleur auftritt ist das nicht vertrauenerweckend und eher abschreckend für die Beschäftigten“, fürchtet er.

Drube betont hingegen, zum Aufgabenkanon der Pflegekammer gehöre – genauso wie bei andere Berufskammern – der Dreiklang aus Standesvertretung, Standesförderung und Standesaufsicht. „Die Kammer soll den Pflegeberufen im Konzert der Akteure des Gesundheitswesens eine gemeinsame, hörbare Stimme verleihen, durch die Regulierung der Fort- und Weiterbildung ein einheitliches und qualitativ hochwertiges Leistungsniveau in der Pflege erzielen und dafür sorgen, dass schwarze Schafe nicht das ansehen des Berufes schädigen.“ Weil es jetzt die Pflegekammer gibt, „können sich jetzt endlich auch zu Pflegende an eine Stelle wenden, wenn etwas nicht klappt“.

Wichtig sei es, „intelligente Leute zu finden, die sich um die Pflege kümmern“. Pflege sei anspruchsvoll und kein Job für jemanden, dessen Abschluss für eine andere Ausbildung nicht reiche.

SPD-Frau Pauls übt in diesem Zusammenhang massive Kritik am politischen Gegner. Die Kammer sei vom Landtag legitimiert, doch jetzt werde gegen sie gewettert und mit erpresserischen Maßnahmen gegen sie gearbeitet. Dabei spielt Pauls auf die jüngste Entwicklung an: Im 1. Quartal 2021 muss die Kammer eine schriftliche Abstimmung bei allen 25.000 Mitgliedern zur Zukunft der Kammer durchführen. Nur weil Drube dieser Forderung der Politik statt gab, wurden drei Millionen Euro vom Land überwiesen und so der vorläufige Bestand der in finanzielle Schieflage geratenen Kammer gesichert. „Der erpresserische Haushaltsentwurf ist eine Respektlosigkeit gegenüber der Pflege“, schimpft Pauls und warnte vor Kampfbegriffen wie Zwangsverkammerung und Bürokratiemonster. Vorwürfe, die Kammer habe noch nichts Besonderes geleistet, kontert sie mit der Frage: „Wie soll die Kammer in nur zwei Jahren denn die Welt retten?“

Schützenhilfe bekommt sie von Henrik Herrmann: „Auf Anhieb, innerhalb kürzester Zeit muss die Kammer mehr als 25.000 Mitglieder verwalten! Wir haben 18.000 und haben dafür 75 Jahre Zeit gehabt.“ Doch Godow ist überzeugt, der Widerstand der Beschäftigten gegen die Kammer sei zu groß. „Die kriegen Sie nicht mehr gerettet.“ Und Bornhöft findet es „mehr als irritierend, wenn so viele Beschäftigte gegen etwas protestieren, was eigentlich für sie gedacht ist. So viel Protest sollte einem zu denken geben.“

Trotz aller Meinungsunterschiede sind sich alle in einem einig: Die Pflegekräfte brauchen eine starke Vertretung, um ihre berechtigten Belange durchzusetzen.