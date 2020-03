So entlasten Gemeinden jetzt die Bürger

Gemeindetag Schleswig-Holstein fordert Rettungsschirm für die Kommunen

von Margret Kiosz

19. März 2020, 20:47 Uhr

Kiel/Westerland | Glück im Unglück haben derzeit die Sylter. Die Gemeinden auf der Nordseeinsel wollen ihre Einwohner und Unternehmen in der Coronakrise finanziell entlasten. Die Inselbürgermeister kündigten an, Gewerbesteuervoraus- und Grundsteuerzahlungen für das erste Quartal 2020 auszusetzen. Auch Kitabeiträge werden nicht eingezogen. Nicht mal einen Antrag müssen die Insulaner stellen.

„Viele Kommunen denken derzeit über ähnliche Entlastungen nach, zum Beispiel ob sie die Gewerbesteuer stunden oder im April keine Kitabeiträge abbuchen – nur können sich das nicht alle leisten“, erklärte gestern der Chef der Gemeindetages Schleswig-Holstein, Jörg Bülow, und mahnte Bund und Land, nicht nur den Unternehmern zu helfen. „Wir brauchen auch einen Rettungsschirm für die Kommunen“, so Bülow. „Die meisten Gemeinden haben perspektivisch mit Steuerausfällen zu kämpfen, ihnen fehlen die Eintrittsgelder für Schwimmbäder oder die Kurabgaben.“

Davon kann auch Flensburg ein Lied singen. „Wir haben nicht die Liquidität, um den Bürgern so großzügig entgegenzukommen“, erklärt Stadtsprecher Clemens Teschendorf. „Wir müssen den Betrieb hier am Laufen halten, und das kostet viel Geld.“ Dennoch: Auch in Flensburg wird über Erleichterungen nachgedacht, bislang habe allerdings die Umsetzung der Verfügungen von Bund und Land Priorität gehabt.

Weiter ist man da in Lübeck: „Aktuell planen wir, die Betreuungskosten für die Eltern zu erstatten“, erklärt Sprecherin Nicole Dorel. Zudem sollen Gastronomen von Sondernutzungsgebühren für Außenflächen entlastet werden. Mahnfristen wurden bereits ausgesetzt und bei Sozialleistungen erfolgt eine automatische Verlängerung der Bescheide.

Während sich die Bürgermeister im Norden den Kopf zerbrechen, wie sie Firmen vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahren können, haben die Ordnungsbehörden ganz andere Sorgen. Bundesweit gibt es Probleme, weil der nötige Mindestabstand zwecks Infektionsvermeidung missachtet wird. In vielen Städten sind Parks und Spielplätze voll wie immer. Der Kieler Risikoforscher Frank Roselieb hofft deshalb auf baldigen Regen, etliche Länderchefs schließen hingegen Ausgangssperren nicht mehr aus. Auch Kiels Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) reagiert ungehalten: „Es ärgert mich, dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, sie müssen das nicht ernst nehmen und sich in Gruppen treffen.“ Er appelliert an die Vernunft jedes Einzelnen, sich solidarisch zu verhalten und Kontakte zu reduzieren.

In Schleswig-Holstein waren bis gestern Abend 270 Menschen mit dem Virus infiziert, darunter gab es nach Informationen unserer Zeitung den erste bestätigten Fall auf Sylt. Bundesweit stieg die Zahl auf rund 14 000 Menschen, 44 sind bereits an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Seite 2, 3, 4, 5, 6, Politik,

