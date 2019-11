Skandalvideo isoliert von Sayn-Wittgenstein

Strafanzeigen von SPD und Grünen / Rücktrittsforderungen aus allen Parteien

von Dieter Schulz

17. November 2019, 19:26 Uhr

Kiel | Mit ihrem Skandalvideo über angebliche „grün-rot-schwarze Umerziehungslager“ hat die frühere AfD-Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein für heftigste Empörung gesorgt. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Ralf Stegner, stellte Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Wer SPD, CDU und Grüne als „neue Nazis“ bezeichne, die „aufrechte Patrioten“ in „Umerziehungslager“ steckten und „Konzentrationslager“ planten, sei zwar „vermutlich gehörig geistig verwirrt“, so Stegner gestern. Dennoch bedürfe das strafrechtlicher Konsequenzen, denn eine solche Hetze per Video auf der Facebook-Seite dieser Rechtsextremistin sei weder hinnehmbar, noch gehöre so eine Person in ein Parlament, erklärte der SPD-Fraktionschef. Seine Amtskollegin bei den Grünen, Eka von Kalben, zeigte sich ebenfalls empört: „Die Äußerungen von Frau Sayn-Wittgenstein sind unfassbar und unerträglich. Ein solches Video könnte schlimme Folgen haben, aus Worten des Hasses entstehen auch Taten. Frau Sayn-Wittgenstein gehört nicht ins Parlament. Wir werden am Montag entscheiden, ob wir ebenfalls Strafanzeige erstatten.“ Für FDP-Fraktionschef Christopher Vogt liegt das Problem tiefer: „Besonders erschreckend ist, dass Sayn-Wittgenstein zwar von der Bundespartei aus der AfD ausgeschlossen wurde, sie aber erst vor Kurzem eine Mehrheit auf dem AfD-Landesparteitag bei der Wahl zur Vorsitzenden erhalten hat. Daran sieht man, wie weit rechts die Nord-AfD innerhalb der ebenfalls völlig radikalisierten Bundespartei steht. Da gibt es insgesamt keinen Unterschied zur NPD mehr. Frau von Sayn-Wittgenstein war nur die Spitze des Eisberges.“

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) erklärte am Rande des CDU-Landesparteitages: „Diese Frau gehört nicht ins Parlament“. Es sei richtig, dass Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) die fraktionslose ehemalige AfD-Abgeordnete zum sofortigen Rücktritt aufgefordert habe. Schlie selbst erklärte am Wochenende, es sei nicht möglich, Sayn-Wittgenstein das Mandat zu entziehen.

