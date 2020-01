Sie hat ihr Zuhause verloren

Am 5. Januar ist die Wohnung von Gabriele Thomas ausgebrannt / Lichterkette im Weihnachtsbaum ist wohl Ursache des Feuers

Klaus Plath

15. Januar 2020

Uetersen | Diesen Tag wird Gabriele Thomas aus Uetersen niemals vergessen können: Am Sonntag, 5. Januar, hat sie bei einem Wohnungsbrand am Kreuzmoor fast ihre gesamte Habe verloren. Und damit auch einen Großteil ihrer Erinnerungen.

Das neue Jahr war noch jung, als das Feuer an diesem Morgen in der Wohnstube der Uetersenerin ausbrach. Herbeigeführt, so sieht es inzwischen aus, durch einen Defekt an einer Lichterkette, mit dem der Weihnachtsbaum der 72 Jahre alten Uetersenerin verziert war.

Gabriele Thomas wird aber auch die Hilfe nicht vergessen, die ihr zuteil geworden ist. Sehr viel Hilfe hat sie erfahren. Von Fremden. Von Uetersenern, die auf einen Aufruf bei Facebook reagiert hätten, sagt Thomas im Gespräch mit unserer Zeitung. Insbesondere Bekleidung sei gespendet worden − viel zu viel für den eigenen Bedarf. Vieles davon sei inzwischen der Kleiderkammer des DRK Uetersen übergeben worden, die in die Spenden-Aktion eingebunden war.

„Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich für die Spenden bedanken. Und für die Hilfe, die ich erfahren habe“, sagt Thomas. Ebenso herzlich dankt sie der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen für deren schnellen Einsatz.

Es war gegen 9.30 Uhr an jenem schrecklichen Sonntag. Gabriele Thomas erwartete für den Nachmittag Besuch. Ihr Freund war schon da. Beide wollten für die Gäste aufräumen. Vor allem der Tannenbaum sollte raus. Er hatte ausgedient. Vor dem Abschmücken und dem Verlassen der Wohnung sollte die schmucke Tanne noch einmal fotografiert werden. Mit Lichterkette und dem typischen Weihnachtsbaumzubehör.

„Ich war in der Küche und wollte mit dem Fotoapparat zurückkommen, da fing es zu knistern an, und als ich wieder in der Wohnstube war, stand der Baum in Flammen.“ Es ging rasend schnell. Alle Versuche, das Feuer zu löschen, scheiterten. „Ich lief aus der Wohnung auf den Flur und rief ,Feuer, Feuer!’“. Eine Nachbarin aus dem dritten Stock habe daraufhin die Feuerwehr gerufen − da war es 9.40 Uhr. Als die Wehr mit großem Aufgebot eintraf, sei sie bereits aus der Wohnung geflohen. Und auch ihr Freund habe diese selbstständig verlassen können.

„Ich habe nichts mehr gesehen. Alles war voll Rauch. Meinen Freund habe ich nur erahnt“, erinnert sie sich an die letzten Sekunden zurück, die beide in der Wohnung verbracht hatten. „In diesem Moment, wenn alles in Flammen steht, denkst Du nicht, was Du retten kannst, Du rettest nur Dein Leben“, sagt Thomas.

Sie ist unverletzt geblieben. Ihr Freund sei vorsorglich zwei Tage in einem Krankenhaus gewesen, Verletzungen davongetragen habe aber auch er glücklicherweise nicht.

Als die Feuerwehr die Flammen erstickt und den Rauch aus der Wohnung gepustet hatte, durfte die Wohnungsinhaberin diese in Begleitung der Retter noch einmal betreten. „Ich hatte Bargeld in der Wohnung. Das war zum Glück nicht verbrannt“. Lange hielt sie es in der völlig verkohlten Wohnung aber nicht aus. Sie habe sich umgedreht und sei gegangen.

Jetzt, mehr als eine Woche nachdem das Feuer so viele Erinnerungen ausgelöscht hatte, auch viele Gemälde ihrer talentierten Mutter, hat Gabriele Thomas ihre Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses im Kreuzmoor 7 erneut aufgesucht. Die Mitarbeiter der Versicherung und ein Reinigungsprofi waren da.

Von den Flammen weitgehend verschont geblieben sind das Schlaf- und das Esszimmer. Auch der Balkon ist kein Raub der Flammen geworden. Die Uetersenerin hofft deshalb, einiges retten und reinigen zu können. Dies würde sich in den nächsten Tagen zeigen.

Gabriele Thomas lebt inzwischen in Heist − in der Wohnung ihres Freundes. Zurückblickend auf den schrecklichen Tag ist sie dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Die Feuerwehr hat viele Menschen aus dem brennenden Gebäude retten können, teils über Drehleiter.

„Ich habe gesehen, dass Nachbarn die Einsatzkräfte mit Kaffee und Kuchen versorgt haben.“ Das sei eine sehr schöne Geste gewesen.

14 Jahre hat Gabriele Thomas in ihrer 68 Quadratmeter großen Wohnung gelebt. Es waren 14 glücklich Jahre mit netten Nachbarn. Diese werde sie vermissen. Ob sie in Heist bleiben wird, weiß sie nicht. Vorerst mit Sicherheit. Dann wird man sehen: „Wer es nicht erlebt hat, weiß nicht wie es ist, alles verloren zu haben und nicht wieder nach Hause zurückkehren zu können“. Die Worte klingen traurig, ihre Stimme ist dennoch fest.

Gabriele Thomas weiß, dass sie nicht alleine ist. Sie hat erlebt, dass Menschen anderen mit Menschlichkeit begegnen. „Ich hätte das im umgekehrten Fall auch gemacht“, sagt sie − verbunden mit der Hoffnung, dass das nie nötig sein wird.