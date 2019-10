Tote Seniorin: Freundinnen haben sie gewarnt

Eckard Gehm

24. Oktober 2019, 07:40 Uhr

Timmendorfer Strand | Nachdem in Thailand die Leiche einer Seniorin aus Timmendorfer Strand gefunden worden ist, hat die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Margund S. (77) trieb in einem Kanal, eingepfercht in einen alten Schrank.

„Todesursache und Identität stehen noch nicht zweifelsfrei fest“, erklärte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst, Sprecherin der Behörde, gestern. DNA-Proben der Tochter der Toten sollen deshalb nach Thailand gebracht werden. „Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt stehen in Kontakt mit den dortigen Behörden“, so Hingst. Die thailändische Polizei prüft, ob die Rentnerin ermordet wurde.

Die ehemalige Geschäftsfrau, die es mit Heimtextilien zu Wohlstand gebracht hatte, war 2017 mit Richard K. (52), ebenfalls aus Timmendorfer Strand, nach Thailand gezogen. Dort lebte sie mit dem jüngeren Mann und dessen thailändischer Freundin in einem Haus. Nach einem Streit über die von Margund S. finanzierte Bar im Urlaubsort Pattaya soll die Seniorin im Bad ausgerutscht und gestorben sein. Laut K. war es ein Unfall, er sagt: „Ich bin unschuldig.“

Spurensuche in Timmendorfer Strand. Richard K. war dort als „Richie“ bekannt, betrieb einen Hausmeisterdienst. Erst putzte er bei Margund S., dann kaufte er mit ihr ein, dann ging er mit ihr essen. Und war auch immer dabei, wenn sich die Seniorin mit ihrer Clique im „Reet Eck“ an der Strandpromenade traf. Monika H. (80, Foto), eine Freundin der Verstorbenen: „Wir haben sie immer gewarnt: ,Sei vorsichtig, der will nur dein Geld.‘“ Tatsächlich ließ „Richie“ sich bald aushalten. „Sie hat gemacht, was er gesagt hat“, erzählt die Freundin. „Ich konnte das nicht begreifen, denn er war ein komischer Typ.“

Was die alten Damen nicht wussten: K. hatte Frauen aus Polen in Deutschland zur Prostitution gezwungen. 2011 wurde er wegen Menschenhandels und Zuhälterei zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. In der Bewährungszeit folgten Verurteilungen wegen Unterschlagung, „Richie“ soll bis 2016 in Haft gesessen haben. Als er Margund S. kennenlernte, ermittelte die Polizei gegen ihn, weil er die PIN älterer Damen in Erfahrung gebracht und deren Geld abgehoben haben soll.

Die Freundin erzählt: „Einmal kamen die beiden aus Thailand zurück. Da zeigte sie stolz die Bilder von dort.“ Margund mit „Richie“ auf dem Jetski. „Sie war glücklich. Es ist furchtbar, dass es so enden musste.“