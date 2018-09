Sie gehören dem Rat seit zehn Jahren an

von Klaus Plath

Vor Eintritt in die Tagesordnung der Ratsversammlung am Montagabend würdigte Bürgervorsteher Adolf Bergmann drei langjährige Ratsmitglieder. Seit jeweils zehn Jahren gehören Sabine Lankau, Holger Köpcke (beide BfB-Fraktion) sowie Andreas Stief der Ratsversammlung an. Viel länger schon engagieren sich die Ausgezeichneten politisch: in ihrer Partei, in den Fraktionen und in den Ausschüsssen der Stadt und sogar auf Kreisebene. Das sei, sagte Bergmann, eine Menge Arbeit. In seinen Dank schloss der Bürgervorsteher die Partner der Geehrten mit ein, die oft verzichten und zurückstehen müssten, zugleich aber eine wichtige Stütze bildeten.

Dem Trio überreichte Bergmann den Stadtteller, sichtbares Zeichen für die zehnjährige Zugehörigkeit zum Rat. Anschließend gab es Blumen von den Fraktionen.