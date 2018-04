Sichere Stadt und eine gute Polizeiarbeit

Stationsleiter Crantz berichtet dem Hauptausschuss

von

19. April 2018, 16:05 Uhr

Polizeistationsleiter Hans Otto Crantz (Foto) war vom Vorsitzenden des Hauptausschusses, Andreas Stief (CDU), eingeladen worden, über die Sicherheitslage in der Stadt zu berichten. Der Hauptkommissar sagte, dass die Zahl der Straftaten zurückgegangen sei (wir berichteten). Sein Fazit zur Statistik 2017: Uetersen ist eine sichere Stadt.

„Die Kriminalität in Uetersen ist insgesamt nach wie vor etwas überdurchschnittlich hoch. Die Straftaten werden jedoch sehr oft innerhalb eines Millieus begangen oder können als Bagatelldelikte eingestuft werden. Die Gefahr, als Unbeteiligter Opfer eines Gewaltverbrechens oder eines Wohnungseinbruchs in Uetersen zu werden, ist hingegen überdurchschnittlich gering“, fasste Crantz zusammen. Ihn freue daneben die hohe Aufklärungsquote von 60 Prozent. Das sei die höchste innerhalb des Kreises. Da mache sich die professionelle Arbeit am Standort Uetersen bezahlt. Nach der Zusammenlegung der Polizeistationen Tornesch und Uetersen könne effektiver gearbeitet werden, bei allerdings womöglich verlorengegangener Bürgernähe.

Die Politiker hatten allerhand Fragen vorbereitet. So wollte Ausschussmitglied Ingo Struve (SPD) wissen, was die Polizei angesichts der erwachsenen Fahrradfahrer zu tun gedenke, die unberechtigt die Fußwege innerhalb des Stadtgebiets benutzen würden. Als Beispiel dafür nannte Struve die Seminarstraße. Cranzt sagte, dass die Polizei dies im Blick habe, aber kein Korrektiv für falsche Erziehung sein könne.

Michael Reibe (CDU) fragte, ob mit der Zusammenlegung der Stationen auch Personal abgebaut worden sei. Crantz bejahte das und nannte die Zahl von vier Dienstposten. Dennoch sei die Polizeiarbeit vor Ort effektiver geworden.



Ordnungsamt aufgestockt





Dieter Schipler (SPD) wollte wissen, wie der Stationsleiter die personelle Aufstockung des Ordnungsamts mit dem pensionierten Polizeikommissar Ulrich Potthast beurteilt. „Ist das sinnvoll gewesen, gibt es bereits Auswirkungen?“ Crantz sagte, dass er diese Entscheidung für sehr gelungen halte und froh sei, dass Potthast diese Arbeit übernommen habe. Es habe bereits gemeinsame Streifen gegeben, daran werde auch in Zukunft festgehalten.

Der Hauptausschuss hatte sich daneben noch mit den Auswirkungen des gescheiterten PACT-Verfahrens zu befassen. Adolf Bergmann (CDU) sagte, dass der PACT zwar gescheitert sei, sich die Politik aber weiterhin mit dem Thema „Attraktivitätssteigerung der City“ befassen müsse.