Sichere Anker im Corona-Sturm

Die großen Stiftungen im Land wollen die Kultur auch in der Krise weiter fördern – auch wenn sie mit weniger eigenen Einnahmen rechnen

22. April 2020, 21:11 Uhr

Lübeck | „Wir versichern Ihnen, dass Sie auf uns als Stiftungen zählen können.“ So heißt es in einem Aufruf, mit dem sich der Bundesverbands Deutscher Stiftungen noch einmal ausdrücklich an die Seite seiner gemeinnützig orientierten Förderpartner stellt. Angesichts der Corona-Krise sind das starke Worte, denn es sind gerade die Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur, die jetzt besonders hart getroffen sind. Mehr als 22 000 Stiftungen gibt es in Deutschland, fast 800 sind es in Schleswig-Holstein, und ohne ihre Unterstützung sähe das Land anders aus. Lübeck, eine Stadt der Stifter und Schenker, wäre ohne ihre Stiftungen in ihrer heutigen Fülle gar nicht denkbar. Aber wie packen eigentlich die unermüdlichen Förderer die Krisensituation an, und: Was wird aus Stiftungen, wenn die Wirtschaft nicht bald wieder anspringt?

Musikfeste, Sportveranstaltungen, Theaterprojekte – was auch immer in Angriff genommen werden sollte, ist nicht oder jedenfalls nicht wie geplant durchführbar. „Wir werden aber zugesagte Fördermittel nicht zurückfordern, sondern sind offen dafür, Projekte zu verschieben, Zusagen zu verlängern und Aktivitäten anzupassen.“ Martina Wagner, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck, unterschreibt das Versprechen aus dem Aufruf des Stifterverbands. „Das Virus wird für Monate aus uns eine Abstandsgesellschaft machen“, sagt sie, „selbst wenn Musik, Sport oder Theater möglich ist, muss man sich fragen, wer in diesem Sommer denn überhaupt Lust hat, sich in einen Saal zu setzen.“ Was also tun?

Ebenso wichtig wie die schnelle Hilfe in akuten Notlagen sei die Ermutigung, alternative Formate für abgesagte Veranstaltungen zu finden, sagen Martina Wagner und Claudia Rohn, die die Geschäfte der Dräger-Stiftung führt. Doch die Alternativen, die sich zumeist in die digitale Welt flüchten, sind meist nur Krücken. Und manchmal funktionieren auch die nicht. „Ein Orgel-Festival etwa braucht die Atmosphäre einer Kirche“, sagt Claudia Rohn, und auch sie versichert: „Bei den Kosten lassen wir die Vereine nicht hängen.“

Stiftungs-Leuchtturm ist in Lübeck die Possehl-Stiftung, die in den nunmehr 100 Jahren ihres Bestehens die Weltwirtschaftskrise der 1920er-Jahre, die Naziherrschaft, den 2. Weltkrieg und seine Folgen sowie die Weltfinanzkrise 2008 überstanden hat. Nun reiht sich die Corona-Krise in die Geschichte ein. Possehl fördert nicht nur, die Stiftung ist auch Gesellschafterin von Europäischem Hansemuseum, Theater-Figuren-Museum und Figurentheater und vor allem Eigentümerin des aus rund 200 mittelständischen Unternehmen bestehenden Konzern-Riesen L. Possehl. Die Stiftungs-Einkünfte rekrutieren sich aus den Gewinnen der Unternehmensgruppe. Was, wenn die ins Schlingern kommt? Max Schön, Vorsitzender des Vorstands der Possehl-Stiftung, formuliert es zurückhaltend: „Die Firmen der Unternehmensgruppe sind mittelständisch geprägt und in sehr unterschiedlichen Branchen tätig. In konjunkturell guten wie in schlechten Zeiten hat sich diese besondere Mischung als sehr stabil gezeigt, selbst in der Weltfinanzkrise. Doch welche Auswirkungen Corona mit sich bringen wird, lässt sich auch beim besten Willen nicht vorhersehen.“ Man baue auf ein finanziell solides Fundament und habe Reserven angelegt, dennoch: „Wir gehen jetzt natürlich sehr schonend und vorsichtig mit den vorhandenen Mitteln um. Und wir stellen uns darauf ein, dass die Erträge aus dem Unternehmen rückläufig sein werden.“

Hilfreicher Partner will die Stiftung bei aller Vorsicht unbedingt bleiben. Zu vielfach langfristigen Förderanträgen für Projekte nach Corona kommen jetzt kurzfristig gestellte Hilfeanfragen zum Beispiel von Künstlern, die durch Corona-bedingte Absagen ihrer Veranstaltungen in persönliche Not geraten sind.

Max Schön bestätigt die Wahrnehmung in anderen Stiftungen, dass in der Krise Ideen entstehen, die Kultur auch in einer Abstandsgesellschaft lebendig halten sollen. „Wir sind begeistert“, sagt er und nennt als Beispiel die Kulturakademie der Vorwerker Diakonie, die gemeinsam mit der Musikhochschule Lübeck auf Youtube Musiksessions präsentiert, und die Gemeinschaft Lübecker Künstler, die mit „Sichtbar bleiben“ eine digitale Plattform schafft, auf der Lübecker Kunst angeboten wird.