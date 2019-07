SHMF-Festivaltag: Bach und Carillon-Jubiläum im Fokus

von Rieke Beckwermert

05. Juli 2019, 11:11 Uhr

Kiel | Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird auch in der Landeshauptstadt Kiel in diesem Sommer wieder präsent sein. Musikliebhaber können sich dafür beim Festivaltag in der Dänischen Straße einstimmen:

Am Sonnabend, 13. Juli, veranstaltet die Kaufmannschaft der Dänischen Straße von 12 bis 18 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Kultur, Spiel und Spaß für die ganze Familie. Die Stadtverwaltung unterstützt den Festivaltag neben weiteren Förderern mit 5.000 Euro.

Auf zwei Bühnen und dem Kieler Carillon erklingt Musik. International renommierte Musiker aus Amsterdam, Yerevan, Wien, Berlin und Köln zählen zur Bühnen-Besetzung. In diesem Jahr widmet sich das SHMF dem Komponisten Johann Sebastian Bach. Am Festivaltag in Kiel werden seine Kompositionen insbesondere für Solo-Instrumente auf der großen Bühne auf dem Klosterplatz vorgestellt. Auch seine Zeitgenossen Vivaldi, Telemann, Händel und Albinoni werden zu hören sein. Somit steht dieser Festivaltag überwiegend im Zeichen des Barocks. Ein weiterer Höhepunkt ist das 20-jährige Bestehen des Kieler Carillon. Zur Eröffnung des Festivaltages erklingen ausgewählte Werke von Johann Sebastian Bach. Das Programm schließt mit Bachs Zeitgenossen.