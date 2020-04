SH-Netz feiert Jubiläum: 30 Jahre Windenergie

von Margret Kiosz

26. April 2020, 11:04 Uhr

Quickborn | „Vor 30 Jahren hatten wir noch nicht mal 50 Windanlagen am Netz. Wenn mir damals jemand erzählt hätte, in 2020 haben wir mehr als 3000 Windanlagen angeschlossen – ich hätte ihn für verrückt erklärt“, erinnert sich SH-Netz-Urgestein Dieter Haack. Im Kaiser-Wilhelm-Koog war 1987 der erste Windpark des Landes errichtet und von Uwe Barschel, dem damaliger CDU-Ministerpräsident en des Landes, eingeweiht worden. Die 30 Mühlen produzierten 1000 Kilowatt Leistung – Strom für knapp 400 Haushalte. Die Gemeinde im Kreis Dithmarschen gilt deshalb als Wiege der Windenergie.

Rund 8,5 Gigawatt installierte Leistung aus der Windenergie Onshore und Offshore sind heute am Netz. Damit leistet die Windenergie unter den Erneuerbaren den größten Beitrag zur Energiewende. Sie deckt einen Anteil von über 95 Prozent des schleswig-holsteinischen Bruttostromverbrauchs. Entsprechend ist auch die SH-Netz „mitgewachsen“: 1989 lag die im Netzbereich der SH Netz installierte Windkraftleistung bei 5 Megawatt (MW), 30 Jahre später liegt sie bei 6450 MW.

Dieter Haack ist 56 Jahre alt und man merkt sofort: Er brennt für die Energiewende. Heute arbeitet er – als Abteilungsleiter Betrieb Spezialnetze – nach wie vor bei SH Netz. Eine seiner Hauptaufgaben ist es, dafür zu sorgen, dass der Strom vom Windrad zur Steckdose kommt. Dafür baut er die Netze aus – und das schon sein halbes Leben lang. Bei der Technik hat sich einiges geändert. Heute kann ein einziges Windrad eine Leistung von bis zu 2900 KW haben. Vor 30 Jahren lag die Leistung bei 55 bis 165 KW. „Dennoch ist der Weg noch lang. Windanlagen und Solarparks konnten verhältnismäßig schnell errichtet werden. Stromtrassen, insbesondere jene unserer vorgelagerten Höchstspannungs-Netzbetreiber, die teilweise durch ganz Deutschland führen, müssen mit Hunderten von Kommunen abgestimmt werden. Und auch die Speicherproblematik ist noch nicht gelöst.“

Deswegen ist es laut Haack so wichtig, dass neben dem Netzausbau die Erneuerbaren Energien auch vermehrt vor Ort genutzt werden. Gearbeitet wird daran, den grünen Strom über Sektorenkopplung in Wasserstoff umzuwandeln und ihn in anderen Sektoren wie Mobilität und Wärme zu nutzen sowie im Gasnetz zu speichern. Das Problem: Noch ist grüner Strom aufgrund verschiedenster Umlagen zu teuer.

Neben den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen machen die Zahlen laut Haack aber auch deutlich, dass in den vergangenen 30 Jahren schon viel erreicht wurde. „Der Mensch neigt dazu, das was in einem Jahr möglich ist, zu überschätzen, und was in 10 Jahren möglich ist, zu unterschätzen. Vor 30 Jahren hätte wohl kaum jemand eine Prognose gewagt, die das heutige Bild beschreibt“, philosophiert der Betriebsleiter für den Netzausbau.

Auch bei seinem Arbeitgeber hat sich übrigens in den vergangenen 30 Jahren viel geändert. Bei seinem Start ins Berufsleben hieß das Unternehmen noch Eon Hanse. Heute gehört die SH Netz AG zum Konzern der Hansewerk AG. Sie hat Anfang 2010 die bisher von der Eon Hanse AG betriebenen Strom- und Gasnetze in Schleswig-Holstein übernommen. Mehr als 380 Kommunen halten Anteile der SH-Netz AG.