4. spieltag in Der Gruppe A der Champions League: SG Flensburg-Handewitt – HC Zagreb, Mi. 19 Uhr : SG-Trainer Maik Machulla fordert „größere Gier, zwei Punkte zu holen“

08. Oktober 2019, 14:43 Uhr

Die Lage: Die SG Flensburg-Handewitt belegt nach drei Spielen mit fünf Punkten Rang drei in der Gruppe A hinter Aalborg und Paris, der HC Zagreb ist Letzter mit null Punkten.

Der Gegner: Der kroatische Abonnements-Meister ist einer der traditionsreichsten europäischen Vereine. Fast jeder Spitzenhandballer, den das Balkan-Land je hervorbrachte, hat irgendwann für den HC Zagreb gespielt. Die besten Zeiten hatte der Hauptstadt-Club in den 1990er-Jahren als zweimaliger Europapokalsieger der Landesmeister und viermaliger Champions-League-Finalist. Die bekanntesten aktuellen Akteure sind Rechtsaußen Zlatko Horvat (35) und der berühmt-berüchtigte Trainer Veselin Vujovic, der erst vor zwei Wochen Branko Tamse abgelöst hat, dem eine 20:30-Niederlage in Aalborg zum Verhängnis wurde.

Das sagt Maik Machulla: „Die Ergebnisse von Zagreb erzählen nicht die ganze Wahrheit und können dazu verleiten, in eine Falle zu gehen. Vujovic hat schon einiges bewirkt. Man sieht, was er fordert: mehr Leidenschaft und Feuer. Zagrebs Abwehr ist jetzt wieder eine jugoslawische 3-2-1, manchmal eine sehr offensive 5:1. Wir müssen auch mit ungewöhnlichen Maßnahmen rechnen, mit denen Vujovic Stress und Unruhe in unseren Angriff bringen will. Das kann Manndeckung sein oder eine 4:2- oder 3:3-Abwehr. Wir müssen diese Deckung auf jeden Fall geduldig bespielen. Nach dem Big Point in Szeged, den nicht viele holen werden, stehen wir in der Pflicht, diesen Punkt zu vergolden. Ich möchte eine größere Gier sehen, zwei Punkte zu holen, als im Heimspiel gegen Elverum“, sagt der SG-Trainer, der auf Neuzugang Marvin Lier (erst ab 6. Spieltag einsatzberechtigt) verzichten muss und dafür Mikkel Ebeling nominiert hat.

Karten: In der Flens-Arena stehen noch Plätze aller Kategorien zur Verfügung.