SG-Sponsor unterstützt Inklusion im Sport

Avatar_shz von Jan Wrege

10. August 2021, 16:22 Uhr

Handewitt | Das Unternehmen „Dänisches Bettenlager“ (DBL) engagiert sich für die Inklusion im Sport. 50 Sportmannschaften werden im Rahmen des Projekts „Strong Teams“ mit Erima-Trikots ausgestattet. In der DBL-Zentrale in Handewitt wurden gestern die ersten Trikotsätze an die „Kicker Flensburg“ und die „Friesenkicker Niebüll“ übergeben, beides Fußballteams, in denen Menschen mit Behinderung aus den Einrichtungen „Die Mürwiker GmbH“ und „Holländerhof“ aktiv sind.

Dierk Schmäschke und Holger Glandorf aus der Geschäftsführung der SG Flensburg-Handewitt, mit der das Dänische Bettenlager als Hauptsponsor verbunden ist, nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. „Als wir zum ersten Mal von Strong Teams hörten, waren wir sofort begeistert. Der Mannschaftsport ist ein wichtiger Eckpfeiler für Inklusion und Integration“, lobte Schmäschke die Aktion. Christian Schirmer, Deutschland-Manager der dänischen JYSK-Gruppe, zu der DBL gehört, sagte: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Unterstützung von Inklusionsvereinen einen guten Beitrag für dieses wichtige Thema im täglichen Zusammenleben leisten können.“

In den kommenden Wochen sollen weitere Teams aus zahlreichen Sportarten von Hand- und Fußball über Rudern bis hin zu Badminton mit Trikots ausgestattet werden.