SG Flensburg-Handewitt und sh:z setzen ihre Partnerschaft fort

von Jan Wrege

13. August 2019, 10:34 Uhr

flensburg | Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag haben ihre Jahrzehnte bestehende Partnerschaft verlängert und erweitert. So wird unter anderem das Streaming-Angebot ausgebaut. Aus diesem Anlass besuchte gestern eine SG-Delegation mit Geschäftsführer Dierk Schmäschke, Trainer Maik Machulla und Nationalspieler Johannes Golla an der Spitze das sh:z medienhaus – natürlich mit der Meisterschale, was sh:z-Geschäftsführer Paul Wehberg zur Ermunterung der Handballer veranlasste: „Daraus könnte eine schöne Tradition werden.“ In einer Fragestunde mit den Auszubildenden des sh:z zeigte sich Machulla optimistisch, nachdem die Vorbereitung besser läuft als vor einem Jahr. Überdies gaben Machulla und Golla einen Einblick in den Alltag der Spitzensportler. Der Meistercoach hatte auch einige Ratschläge an die angehenden Büro- und Medienkaufleute, wie sich Erfolgsfaktoren aus dem Spitzensport in ein „normales“ Berufsleben übertragen lassen. „Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen, dranbleiben, auch wenn’s mal nicht so gut läuft – dann geht ihr euren Weg“, empfahl Maik Machulla.