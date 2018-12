Senioren-Weihnacht mit Gesang

Arge richtete unter Leitung der Kirchengemeinde Ü70-Weihnachtsfest im POMM 91 aus

15. Dezember 2018



Der Einladung der freien Wohlfahrtsverbände zur Seniorenweihnachtsfeier im POMM 91 folgten rund 170 Gäste. In weihnachtlich-festlichem Rahmen gab es musikalische Darbietungen der E-Singer und von Kindergartenkindern, zudem wurde viel gemeinsam gesungen.

Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der freien Wohlfahrtsverbände in Tornesch besteht aus der Kirche, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Sozialverband (SoVD), dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Bund der Vertriebenen (BdV). „Mindestens zweimal jährlich kommen wir zusammen und besprechen die gemeinsame Seniorenarbeit“, berichtet Pastor Henning Matthiesen. Die Kirchengemeinde leitete die Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge.

Gemeindemitglied Urte Kobarg hatte die Organisation des Fests übernommen, samt Einkäufen und Vorbereitungen. Ein Team an 26 ehrenamtlichen Helfern der Kirche, des DRK, der AWO und des SoVD stand ihr am Veranstaltungstag zur Seite. Gemeinsam stellten sie einen unterhaltsamen Nachmittag für alle interessierten Einwohner über 70 Jahren auf die Beine, die Teilnahme war kostenlos.

Begrüßt wurden die Gäste wie in jedem Jahr von den Drehorgelklängen des Leierkastenmanns Erwin Krüger vom Bund der Vertriebenen. Pastor Matthiesen sprach Grußworte, ebenso wie Bürgermeisterin Sabine Kählert. Trotz Unterdeckung des Haushalts 2019 in Höhe von 3,2 Millionen Euro bleibe das Angebot der Vereine im Begegnungszentrum POMM 91 aufrechterhalten, versprach Kählert.

Zudem verlas sie eine Weihnachtsgeschichte, in der eine Familie neue Wege findet, den Weihnachtsabend zu begehen, denn Opa hat den Schlüssel zur guten Stube verlegt. Der dreistimmige, gemischte Chor „Die E-Singer“ unter der Leitung des einstigen Chorknaben und heutigen Musikwissenschaftsstudenten Michel Preiß gab ein weihnachtliches Konzert. Unter den Stücken waren „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“. Auch die vielen Gäste wurden mit einbezogen.

Gemeinsam studierte man einen Kanon ein: „Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit“. Eingeteilt in drei Gruppen, sang der ganze Saal in versetztem Einsatz mit. Alles in allem wurde viel gesungen auf dieser Feier. Auf den Tischen lagen Text- und Notenheftchen aus, und man sang Weihnachtslieder mit den E-Singern oder zur Klavierbegleitung von Bettina Fischer. Einige Schüler der musikalischen Früherziehung bei Britta Modersohn trugen „In der Weihnachtsbäckerei“ und das Schokoladennikolaus-Lied vor, dabei schlugen sie ihre Kochlöffel im Takt. Der Weihnachtsmann, verkörpert vom SoVD-Vorsitzenden Joachim Selk, belohnte sie dafür mit Schokolade.

Für weihnachtliche Stimmung im prächtig geschmückten Saal sorgten auch Käte Pox und Christa Kobialka, die Weihnachtsgeschichten vorlasen. Pox stimmte auf Hochdeutsch auf das Weihnachtsfest ein, Krink-Mitglied Kobialka „op Plattdüütsch“, unter anderem mit „De överspannte Boomfoot“.