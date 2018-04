Semesterticket: Azubis wollen auch ein Angebot

von Frank Jung

03. April 2018, 16:25 Uhr

Dass die Jamaika-Koalition im nächsten Jahr allein für Studenten ein landesweites Semesterticket plant, nicht jedoch für Auszubildende ein vergleichbares Angebot, sorgt für harsche Kritik. „Wir fühlen uns von der Landespolitik auf den Arm genommen“, sagt Konstantin von Gregory, Landesschülersprecher der Berufsbildenden Schulen. „Wir müssen uns viel weiter im Land bewegen als Studenten“, gibt von Gregory zu bedenken. Azubis pendelten im Dreieck zwischen Wohnung, Ausbildungsbetrieb und Berufsschule an verschiedenen Orten. Studenten hingegen lebten in der großen Mehrzahl am Studienort.

„Besonders enttäuscht“ zeigt sich von Gregory, „weil uns stets von allen Seiten angedeutet worden ist, dass man etwas tun will.“ Erst unlängst bei „Jugend im Landtag“ hätten dies Politiker auch der Jamaika-Fraktionen bekräftigt. Die von der Landesschülervertretung losgetretene Forderung nach einem Azubi-Ticket hatte auch Eingang in die Landtagswahlprogramme zahlreicher Parteien im letzten Jahr gefunden.

Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) versucht zu beschwichtigen: „Wir sind grundsätzlich offen für Vorschläge in Richtung Jobticket oder Azubiticket. Allerdings muss man genau schauen, wie da eine gute, das heißt natürlich auch finanzierbare Lösung aussehen könnte.“ Der Verkehrsexperte der Grünen-Fraktion, Andreas Tietze, bekräftigte zwar „große Sympathien auch für ein Azubi-Ticket“ und Prüf-Aufträge an die Regierung. Allerdings sei eine Lösung „deutlich komplexer“. Beim Semesterticket könne die studentische Selbstverwaltung sämtliche Studenten zur Zahlung des Ticketpreises zusammen mit der Semestergebühr verpflichten. Bei Azubis gebe es keine vergleichbare rechtliche Möglichkeit. Ein Azubi-Ticket könne deshalb Nutzern nur freiwillig angeboten werden. Entsprechend schwerer könnten die Verkehrsbetriebe aber die Einnahmen daraus kalkulieren – und umso größer könnte auch der Zuschussbedarf aus dem Landeshaushalt ausfallen. Es gibt im Land etwa 48 000 Azubis und 50 000 Studenten.