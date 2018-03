Seltene Haustierrassen an der Westküste

von Ilse Buchwald

27. März 2018, 15:16 Uhr

Große und kleine Tierfreunde kommen im Westküstenpark in St. Peter-Ording voll auf ihre Kosten. Dort tummeln sich nicht nur Haustiere, sondern auch Wildtiere aus exotischen Ländern. Vom Kaninchen bis zum Zwergzebu, vom Shetlandpony bis zum Marabu – die Tierwelt ist vielfältig, die sich in dem großzügigen Gelände am südlichen Ortseingang von St. Peter-Ording präsentiert. Die ersten Tierkinder gibt es auch schon zu bestaunen, die afrikanischen Zwergziegen haben bereits Nachwuchs. Die größte Attraktion ist das geräumige Seehund-Becken. Außerdem werden im Park seltene Haustierrassen wie die weißen Barockesel und die Girgentana-Ziegen aus Sizilien gezüchtet.

Am Ostersonntag, 1. April, veranstaltet der Westküstenpark von 11 bis 17 Uhr ein großes Osterfest mit Rallye, Puppenbühne und Bastelaktionen für Kinder. Mit ein bisschen Glück treffen die kleinen Besucher den Osterhasen.



> Der Westküstenpark, Wohldweg 6, hat täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass um 17 Uhr.

> Info: tierpark-westkuestenpark.de