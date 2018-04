Selbstzerstörung: Wolfsburg kopiert den HSV

von Holger Loose

28. April 2018, 15:52 Uhr

Anfang des Fußballjahrs 2018 hatte ich mich an dieser Stelle ja schon gewundert, dass manch einer den Hamburger SV abgeschrieben hat. Aber ganz ehrlich: Dass der „Dino“ jetzt tatsächlich noch einmal die Chance hat, dem Abstieg aus der Bundesliga zu entrinnen, hatte ich vor wenigen Wochen ebenfalls nicht mehr ernsthaft erwartet.

Auch der dazu unbedingt nötige Sieg in Wolfsburg wäre bisher ja nahezu undenkbar gewesen – schließlich haben die Hamburger zuletzt 14 Spiele in Folge auf des Gegners Platz nicht mehr gewonnen. Darüber hinaus herrscht in der Führungsbene aktuell gähnende Leere, nur ein Vorstandsposten ist besetzt. Die Macht hat sich quasi im Handstreich Bernd Hoffmann gesichert, der sich erst zum Präsidenten des eingetragenen Vereins und dann zum Aufsichtsratschef wählen ließ.

Das Schicksal des HSV schien besiegelt. Jetzt liegt es in den Händen von Christian Titz, also eines Mannes, der erst seit sieben Wochen Bundesliga-Trainer ist. Das hört sich immer noch nicht sehr verheißungsvoll an. Und man darf in der Tat Zweifel hegen, ob die Mannschaft schon ein verlässliches Siegesbewusstsein entwickelt hat, das heute die Partie in Wolfsburg entscheiden könnte. Aber eines ist in jedem Fall erreicht und kann gar nicht hoch genug bewertet werden: Die HSV-Profis sind wieder eine echte Mannschaft, die daran glaubt, dass sie in die Bundesliga gehört.

Das glaubt man in Wolfsburg auch. Nur kann dort keiner der Spieler erklären, wieso die Ergebnisse zuletzt so waren, dass die Erstligazugehörigkeit auf wackligen Beinen steht. Und der VfL praktiziert in dieser schwierigen Lage eine „Kunst“, die dem HSV in den vergangenen Jahren nicht fremd war – die der fahrlässigen Selbstzerstörung.

War es wirklich nötig, sich noch nach der Winterpause von Trainer Martin Schmidt zu trennen? Hatte Nachfolger Bruno Labbadia zu diesem Zeitpunkt – analog zu Bernd Hollerbach in Hamburg – überhaupt eine realistische Chance, mit dieser Mannschaft Siege einzufahren? Und vor allem: Wie konnte man beim VfL ausgerechnet jetzt das Aus von Sportdirektor Olaf Rebbe besiegeln und Verhandlungen mit Hannovers Manager Horst Heldt führen – die dann noch nicht einmal mit Erfolg abgeschlossen wurden? Hausgemachte Probleme, die für zusätzliche Verunsicherung bei den Spielern gesorgt haben.

Vor einigen Wochen erzählte mir Wolfsburg-Profi Daniel Didavi, dass die Angst vor dem Absturz unter den Spielern allgegenwärtig sei. Und so weist sein Trainer Bruno Labbadia, brisanterweise vor drei Jahren noch „Retter“ der Hamburger, unermüdlich und zu Recht darauf hin, dass Wolfsburg tabellarisch immer noch deutlich besser dasteht als der HSV. Denn Labbadia weiß nur zu gut: Dieses Nordduell wird nicht allein mit den Beinen entschieden, sondern vor allem im Kopf. Und da scheint der HSV im Moment, wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht, klar im Vorteil zu sein.





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen