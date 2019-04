Sehnsucht nach einem „Stück vom Himmel“

Immer weniger Deutsche gehören einer Kirche an. Doch der Glaube allein an die Moderne führt auch nicht weiter, meint unser Autor.

von Sina Wilke

19. April 2019, 13:22 Uhr

Die Gotteshäuser werden immer leerer. Aber bei Beerdigungsfeiern möchten auch Kirchenferne die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Gibt es vielleicht doch ein Leben nach dem Tod? Das Geschäft der sogenannten freien Trauerredner boomt. Ein trostloses „Das war’s“ schmerzt die Zurückgebliebenen zu sehr, wenn ein Angehöriger zu Grabe getragen wird. Deshalb muss – fällt das kirchliche Begräbnis mangels konfessioneller Mitgliedschaft des Verstorbenen aus – Ersatz her. Das Angebot ist reichlich. Auch online kann bestellt werden. „Rent a pastor“ (Miete dir einen Pastor) lautet eines der vielen Angebote im Internet.

Glauben kommt zunehmend ohne institutionelle Bindung aus. Spätestens seit Bekanntwerden massenhafter Missbrauchsfälle haben Kirchen als moralische Instanz und als gesellschaftliche Kraft massiv an Autorität und Ansehen verloren. Die Heimatlosigkeit, die viele Menschen beklagen, hat auch mit dieser Abkehr zu tun. Religionen gaben Halt. Ihre Rituale brachten Gleichgesinnte zusammen, stifteten Gemeinschaft. Ganze Kontinente und ihre Kulturen wurden von Kirchen und religiösen Überzeugungen geprägt. Es ging nicht nur um den ganz persönlichen Glauben, der ohnehin schwer in Worte zu fassen ist. Es ging auch um Zugehörigkeit.

Das christliche Abendland lebt in prachtvollen Gotteshäusern mit ihren großartigen Kunstwerken fort. Doch die christlichen Kirchen selbst sind auf dem Wege, Minderheiten zu werden. Die Kirchenglocken läuten zwar noch am Sonntagmorgen. Aber der gesellschaftliche Gleichklang ist fort. Fast mitleidsvoll singt der deutsche Rocksänger Herbert Grönemeyer in seinem Lied „Ein Stück vom Himmel“ die Zeilen: „Religionen sind zu schonen/Sie sind für Moral gemacht“. Das klingt nach Artenschutz für eine aussterbende Spezies.

Schärfer argumentieren jene Religionskritiker, die auf Terror, Krieg und Gewalt im Namen welcher Götter auch immer verweisen. Gotteskrieger gab es zu allen Zeiten – und nicht nur im Islam, auch im Christentum und in anderen Religionen. Glaubenskriege begleiten die Geschichte der Menschheit bis heute, wie der Feldzug des sogenannten „Islamischen Staates“ und unzählige Gewalttaten gegen Gläubige zeigen. Der Grat zwischen „Vergötterung“ und Fanatismus ist schmal – und Fanatismus als Heilsprinzip ist ein Irrglaube. Religionsgemeinschaften, die nicht zwischen „gut“ und „böse“ unterscheiden, sondern herabsetzend zwischen „richtigen“ und „falschen“ Gläubigen, streben nach Macht, nicht nach Menschlichkeit.

Offen bleibt, ob sich Menschen „ohne Gott“ schlechter benehmen als Menschen „mit Gott“. Beide Gruppen sollten sich vor moralischer Überheblichkeit hüten. Demut steht nicht nur Gläubigen, sondern auch Atheisten gut zu Gesicht. Ideologien und Staaten, die Menschen Religion und Glauben an eine höhere Macht verbieten wollen, sind nicht weniger grausam und blutrünstig als die eindimensionalen Parolen der Gotteskrieger.

Eine andere Frage bleibt der gottlosen Gesellschaft nicht erspart: Was käme nach Kirche und Religion? Die moralischen Maßstäbe von der Würde jedes einzelnen Menschen bis zur Nächstenliebe, wie sie zum Beispiel das Christentum lehrt, können sich – was die Menschlichkeit betrifft – mit allen Gesetzesbüchern und Verfassungen messen. Zugleich wechseln die Götzen der Moderne immer schneller. So werden die Schattenseiten der Individualisierung und Selbstverwirklichung deutlich. Nur das eigene Vorankommen zählt; Egoismus auf Kosten anderer. Oder man nehme den Fetisch der Gier und des Konsums. Wachsende soziale Ungerechtigkeit, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, die Ausbeutung von Umwelt und Natur oder der hemmungslose Ressourcenverbrauch der Erde fordern zur Umkehr auf.

Der freie Trauerredner am Grab, der Kraft schenken soll, wenn kirchliche Bindungen gekappt worden sind, könnte auch am Lebensanfang stehen. Religion als Bindeglied, das Sinn und Gemeinschaft stiftet. Glaube, der über den Horizont hinausschauen lässt. Wie groß die Sehnsucht nach einem solchen Angebot im säkularen Zeitalter ist, zeigen sowohl die boomende Esoterik als auch ein Blick in die sozialen Netze. Die „Freunde“ bei Facebook geben Menschen das Gefühl, nicht allein zu sein im digitalen Orbit. Es gibt „Follower“, es gibt den Drang, etwas mit anderen zu teilen, an das man irgendwie glaubt. Soziologen sprechen von der Repräsentationsfähigkeit von Kollektiven.

Das „Wir-Gefühl“ macht sich immer seltener an Religionsgemeinschaften oder an den alten gesellschaftlichen Kräften wie Parteien, Gewerkschaften oder Parteien fest. Manche suchen die „Erleuchtung“ im Netz. Und wie sich Angehörige der verschiedensten Religionen allzu gern im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnen, glauben Internetnutzer gern an die höhere Erkenntnis ihrer Filterblase. So entsteht das „Gott mit uns“ auf der einen und die Verteufelung auf der anderen Seite – Nährboden für Hass und Verschwörungstheorien.

Am Ende wird der Teufel per Beelzebub ausgetrieben. Die Weltreligionen, die Menschen über Jahrtausende begleitet haben, werden ersetzt durch Götzen einer sinnentleerten Welt. Sogar der Glaube an die Erkenntnisse der Wissenschaft wird in Zweifel gezogen; empirischen Daten werden „alternative Fakten“ entgegengestellt. Der Schritt in die Beliebig- und Belanglosigkeit fällt erst am Ende das Lebens auf, wenn’s wenigstens ein freier Trauerredner richten soll.

Es geht auch anders. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio brachte es 2014 auf dem Höhepunkt der Debatte um einen sogenannten Gottesbezug in der schleswig-holsteinischen Verfassung auf den Punkt, als er vom Eingeständnis sprach, „dass es jenseits der menschlichen Vernunft noch mehr gibt“. Wer daran glaubt, ist keineswegs naiv. Mehr noch. In Zeiten künstlicher Intelligenz wird der Mensch zwingender denn je mit der Frage konfrontiert: „Wer bin ich?“ Existenzielle Seinsfragen werden sich umso drängender stellen, je mehr die Endlichkeit nicht nur des eigenen Lebens, sondern des ganzen Planeten ins Bewusstsein rückt.

Der Glaube an eine höhere Macht ist Gegenpol zu einer gleichgeschalteten Welt mit Gesichtserkennung und Punkteregister für sozial erwünschtes Verhalten. Er ist Gegenpol zur virtuellen Welt, die sich der Mensch durch Algorithmen erschafft. Sie bleibt eine Scheinwelt. Wer das Leben vom Ende her bedenkt, mag weiterdenken. „Game over“ oder Gottvertrauen? ●