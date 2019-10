Seehafen auf Rekordkurs

Drittes Gleis soll die Abstell- und Rangierkapazitäten des Seehafens im kombinierten Ladungsverkehr erhöhen

von Margret Kiosz

13. Oktober 2019, 01:02 Uhr

Kiel | Die Tage der Allee zwischen dem Kieler Bahnhofskai und der Hörn sind gezählt. In den nächsten Tagen rücken Männer mit Motorsägen an, um rund 80 Bäume zu fällen, die dort in einem Ensemble rund um die Wasser-Promenaden am Binnenhafen gepflanzt wurden. Sie sollen Platz machen für ein drittes, 300 Meter langes Gleis, das auf der Wasserseite parallel zu den vorhandenen Gleisen entsteht. Es soll die Abstell- und Rangierkapazitäten des Seehafens im kombinierten Ladungsverkehr erhöhen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1,25 Millionen Euro und ist zur Förderung durch das Land angemeldet. Allein für den Ersatz der beiden Baumreihen sind 425.000 Euro veranschlagt. Ziel der Maßnahme ist es, die die Anzahl von Rangierfahrten zu minimieren und den Hafen effizienter zu machen.

Noch effizienter? Der städtische Hafen eilt schon jetzt von Rekord zu Rekord, macht besonders mit den Kreuzfahrtschiffen ein gutes Geschäft. Mit einem Anlauf der „AIDAprima“ am Sonnabend ging die diesjährige Saison zu Ende. Insgesamt wurde der Hafen 174 mal (2018: 169) von 32 verschiedenen Schiffen mit einer Gesamttonnage von 15 Millionen Bruttoraumzahl (BRZ; 2018: 11,5) angelaufen. Erstmals gingen über die Terminal-Anlagen gut 800.000 Kreuzfahrtpassagiere von und an Bord – ein sattes Plus von 33,6 Prozent. Schon denkt Bürgermeister Ulf Kämpfer laut darüber nach, ob nicht bei 200 Anläufen und einer Million Passagieren die Kapazitätsgrenze erreicht ist, die die Landeshauptstadt verkraften kann. Doch Hafenchef Dr. Dirk Claus setzt weiter auf Wachstum: „Kreuzfahrt- und Fährpassagiere sowie Crew tätigten Ausgaben von über 75 Millionen Euro in Kiel und der Region“, teilte er jetzt mit. Der Neubau des zweiten Terminalgebäudes (20 Millionen Euro) macht Fortschritte. Es soll mit einem Jahr Verspätung jetzt zum Saisonstart 2020 in Betrieb gehen. Bestens bewährt habe sich zudem das im April eröffnete erweiterte Kreuzfahrtterminal im Ostuferhafen, das die Kapazität und Flexibilität des Hafens weiter erhöhe. „Dort können sehr große Schiffe mit mehr als 4000 Passagieren reibungslos abgefertigt werden.“

Claus betont, dass Reedereien häufig sehr junge und besonders umweltfreundliche Schiffe ab Kiel einsetzten. Mit dem Bau der Landstromanlage am Ostseekai (13 Millionen Euro) gehe Kiel in puncto Nachhaltigkeit voran und werde „zu einem der umweltfreundlichsten Häfen in Europa“. Im ersten vollen Betriebsjahr sollen bereits 60 bis 70 Kreuzfahrtanläufe sowie die Fähren der Stena-Line mit Landstrom versorgt werden und damit etwa 12.000 Tonnen des Klimagases Kohlendioxid (CO2) eingespart werden. Damit unterstützt der Seehafen sowohl die Klimaziele der internationalen Schifffahrt als auch die der Landeshauptstadt Kiel.