Schwimmen in aufregenden Lebensbahnen

Genau vor 55 Jahren nahm die Wahl-Sylterin Jutta Sanders an den Olympischen Spielen in Tokio teil

von Wiebke Stitz

20. Oktober 2019, 15:13 Uhr

Sylt | Die Wohnung von Jutta Sanders ist klein, doch groß genug um die innerdeutsche Geschichte zu fassen. Die heutige Wahl-Sylterin war unter ihrem Mädchennamen Jutta Olbrisch eine international erfolgreiche Schwimmerin. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio, die vor genau 55 Jahren stattfanden, war die Krönung ihrer Karriere.

Schon beim Betreten ihrer Wohnung fällt der Blick auf das Foto vom Einmarsch der Nationen ins japanische Stadion. Jutta Olbrisch geht in einer der vordersten Reihen im rosa Olympia-Kostüm hinter der Fahnenträgerin Ingrid Krämer-Gulbin, Sportlerin der DDR.

Ein geteiltes Land nahm unter einer gemeinsamen Flagge an den Wettkämpfen teil, die damalige Bundesrepublik und die DDR stellten zum dritten Mal eine gesamtdeutsche Mannschaft bei olympischen Spielen. Der Versuch, die Trennung der beiden Staaten zu überwinden, hatte 1956 in Melbourne Premiere, Rom folgte vier Jahre später.

Schon bei der Olympiade in Italien wäre Jutta Olbrisch gerne dabei gewesen. Als Sportlerin der DDR. Denn Jutta Olbrisch ist in Zeitz in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, begeistert sich hier als 12-Jährige für das Schwimmen und wird schnell vom Sportclub Chemie Halle in das dortige Internat geholt.

Sie ist eine schwimmende „Allzweckwaffe“ – Brust-, Kraul-, Rückenschwimmen – die Meistertitel, Ehrenurkunden und Medaillen prasseln auf sie ein. Jutta bleibt, als ihre Eltern 1959 in den Westen fliehen. „Mein Vater hatte ein viel zu großes Mundwerk“, erzählt sie, „Das war nicht gut. Doch mir ging es bestens, ich wollte nicht mit ihnen in dieses Nest bei Cuxhaven, das nicht mal ein Schwimmbad hatte.“

Trotzdem reist die junge Frau grenzenlos, darf ungeachtet der Republikflucht ihrer Eltern an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, weil ihre Trainerin für sie bürgt.

Zur Silberhochzeit ihrer Eltern 1960 darf sie ohne diese Bürgschaft in den Westen reisen, der Staat ist sich sicher, dass sie zurückkommt, schließlich wird gerade der Kader für die Olympischen Spiele in Rom zusammengestellt. Jutta Olbrisch steht auf der Liste.

Ihr Verletzungspech sorgt dafür, dass es bei dem Listenplatz bleibt. In Rom schwimmt sie nicht. „Langsam wurde ich mit über 20 Jahren eine alte Dame im Schwimmsport, meine Kameradinnen rieten mir, zu meinen Eltern zu gehen.“ Sie folgt dem Rat. In ihren großen Koffer packt sie einen Teil ihrer Medaillen und Urkunden und eine Vase, die Walter Ulbricht, Staatsratsvorsitzender der DDR, ihr überreicht hat. Diese Vase steht bis heute in ihrem Wohnzimmer, echt Meißner Porzellan.

Der Mann, der sie ihr gab, lässt 1961 zwischen West- und Ostdeutschland eine Mauer bauen. Trotzdem soll es auch bei den Olympischen Spielen in Tokio eine gesamtdeutsche Mannschaft geben, Sichtungen finden sowohl durch ost- als auch westdeutsche Trainer statt. Jutta Olbrisch schwimmt zu diesem Zeitpunkt ihren neuen Verein „Bremen 10“ in nie gekannte Höhen, holt deutsche und internationale Meistertitel in die Stadt. „Der Trainer glaubte mir wohl nicht, als er mich nach meiner Bestzeit fragte. Ich musste ihm erst vorschwimmen“, schmunzelt sie.

Immer wieder trifft sie bei den Wettkämpfen auf alte Bekannte aus ihrer Zeit in der DRR. Die Begegnungen fallen unterschiedlich aus, einmal freundschaftlich verbunden, dann wieder abweisend und distanziert. Der kalte Krieg machte auch vor Schwimmhallen nicht Halt. Die Ausscheidungswettkämpfe für Tokio beginnen. Jutta legt Bestzeiten vor und wird belohnt. Der erlösende Anruf kommt von ihrem Trainer, sie darf mit, doch er wird sie nicht begleiten können. „Wäre er dabei gewesen, wäre ich auch tatsächlich für Deutschland geschwommen“, ist sie sich bis heute sicher. Anstelle von Jutta Olbrisch startet eine Schwimmerin mit schlechteren Zeiten. „Ihr Trainer war gleichzeitig der Trainer der Nationalmannschaft“, erzählt Jutta Sanders ohne Bitterkeit. „Trotzdem wäre es für mich einfach Bombe gewesen!“