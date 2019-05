Schwiegervater getötet: Siebeneinhalb Jahre Haft

von

06. Mai 2019, 13:02 Uhr

Kiel/Rendsburg | Im Prozess gegen den Rendsburger, der seinen ehemaligen Schwiegervater laut Anklage am 30. Oktober 2018 mit einem Teleskop-Schlagstock getötet hat, fällte das Landgericht Kiel gestern das Urteil. Der 45-Jährige muss für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und der Familie des Opfers sei seit Jahren angespannt gewesen, begründete Richter Jörg Brommann die Entscheidung der Strafkammer. Die andauernden verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen der Beteiligten in den vergangenen 20 Jahren bildeten den Nährboden für das „brutale“ Tatgeschehen, das die Kammer als Totschlag wertete. Die „hochgradig gewaltsamen Schläge in sichtlich schädigender Weise gegen einen sensiblen Bereich wie den Kopf lassen nur eine Bewertung als Totschlag zu“.

Zugunsten des Angeklagten wertete die Kammer dessen erklärte Reue. Zudem habe das Opfer einen maßgeblichen Anteil an der Tatausführung gehabt. „Alle Beteiligten waren von allen guten Geistern verlassen, sich immer wieder hinreißen zu lassen“, sagte Richter Brommann zu dem Hass zwischen den Betroffenen.

So auch am Morgen des 30. Oktober hatte der Beschuldigte mit seinem Taxi gerade ein Kind vor der Rendsburger Schule Rotenhof abgesetzt. Als das spätere Opfer hinter ihm die Straße überquerte, wendete er und hielt auf gleicher Höhe mit dem 64-Jährigen. Nach kurzem Wortwechsel durch die geschlossene Autotür schlug der Schwiegervater mit einem Schlagstock auf das Taxi ein – eine Seitenscheibe splitterte. Daraufhin gingen die Männer aufeinander zu, der 64-Jährige schlug einmal Richtung Ex-Schwiegersohn – dieser jedoch entwaffnete den Angreifer. Nach dem ersten Hieb mit dem Griff des Schlagstock sackte das Opfer zusammen. Der Beschuldigte schlug weitere Male auf den Hinterkopf des am Boden Liegenden. Das Opfer starb am 5. November im Krankenhaus.

An das Geschehen habe er keine Erinnerungen, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt mitteilen. Schriftlich entschuldigte sich der 45-Jährige bei den Hinterbliebenen: Das Geschehene sei eine „Katastrophe“.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten eine elfjährige Haftstrafe gefordert. Der Verteidiger plädierte auf maximal drei Jahre Freiheitsentzug.