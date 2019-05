Schwerer Stand für den Wolf auf dem Land

von shz.de

01. Mai 2019, 19:48 Uhr

Elmshorn | Der „Problem-Wolf“ GW924m ist nach mehreren Schafrissen auch im Kreis Pinneberg zum Abschuss freigegeben. Noch ist er aber nicht erwischt worden und streift weiter durch die Lande. Aber wie sieht es mit Rudeln aus, die möglicherweise folgen? Kann es in Schleswig-Holstein überhaupt eine Wolfspopulation ohne Problem geben? Um Antworten auf unter anderem diese Fragen zu bekommen, hatte der Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes zur Podiumsdiskussion nach Elmshorn eingeladen. Mehr als 300 Interessierte saßen im Publikum. Die Kernaussagen des Podiums im Überblick:

Der Pferdezüchter Als Gastgeber hielt sich Thies Beuck vom Verband der Holsteiner Pferdezüchter zwar mit Forderungen zurück. Er gab aber in seiner Begrüßungsrede die Stimmung des Abends vor: „Die Pferdezüchter sehen die Weidetierhaltung hier in Norddeutschland in Gefahr – in großer Gefahr.“ Er denke dabei vor allem an die Fohlen, die jetzt geboren würden.

Der Wolfs-Fachmann aus Brandenburg Gregor Beyer arbeitete lange Jahre beim Naturschutzbund und ist jetzt Geschäftsführer des Forum Natur Brandenburg, einer Interessenvertretung von Bauern, Waldbesitzern, Jägern, Fischern, Anglern und Waldbesitzern, wie es die Märkische Allgemeine beschreibt. Seine Kernaussage: „Der Wolf ist keine gefährdete Art.“ Es gebe eine stabile Population, und er könne folglich bejagt werden. In Brandenburg gebe es Bereiche, in denen man „ziemlich entspannt mit dem Wolf umgehen kann“. Aber unter anderem dort, wo Landwirtschaft betrieben werde, habe er nichts zu suchen. Mittlerweile zählten zur Wolfs-Beute auch Pferde: „Machen Sie sich da keine Illusionen.“

Der Jäger Wolfgang Heins aus Lutzhorn, Vorsitzender des Landesjagdverbands, räumte ein, er habe nicht damit gerechnet, dass nach den ersten Wolfsrudeln in Ostdeutschland das Tier so schnell auch Schleswig-Holstein erreicht. „Aber wir hatten uns kaum umgeguckt und zack – war er schon da.“ Seine Botschaft: „Nicht wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben. Der Wolf muss lernen, mit uns zu leben.“ Eine Bestandsregulierung durch Jäger sei zwingend notwendig: „Und sie muss schnell kommen.“ Mit Blick auf den hiesigen „Problem-Wolf“ forderte er, dass die aktuelle Abschussgenehmigung auf die Jäger vor Ort mit ihrer regionalen Kenntnis ausgeweitet werden sollte. Sie dürfe nicht nur – wie bisher – für vom Ministerium in Kiel bestimmte Experten gelten.

Der Fachreferent aus dem Umweltministerium Den schwersten Stand hatte Thomas Gall, Fachreferent für Artenschutz im Umweltministerium in Kiel. Immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen, erläuterte er die geltende Rechtslage. „Der Wolf ist eine streng geschützte Art, einfach weil es so im Gesetz steht“ – höhnisches Gelächter. „Wenn ein Schutzzaun nicht den Vorgaben des Ministeriums entspricht, dann gibt es bei einem Wolfsriss auch kein Geld“ – Buh. „Rechtlich wird davon ausgegangen, dass Pferde in einer bestimmten Rudelstruktur selbstschutzfähig sind“ – Pfui.

Der Landwirt Klaus-Peter Lucht vom Bauernverband Schleswig-Holstein beklagte vor allem die hohen Kosten, die durch den Wolf entstehen. „Das Land investiert viel Geld. Davon sollte man lieber die Schulen sanieren.“ Er erinnert auch an Wildtiere, die sich in Schutzzäunen verfangen und verenden. Sein Fazit: „Wir sind hier kein Wolfland wie Sibirien.“

Die Politiker Zu „Problem-Wolf“ GW924m unterschieden sich die Vertreter der Jamaika-Koalition nur in der Wortwahl. Er solle „geschossen“, „entnommen“ beziehungsweise „getötet“ werden. Zur aktuellen Rechtslage sagte Oliver Kumbartzky (FDP): „Mir gefällt die aktuelle Rechtslage auch nicht. Aber wir können Gesetze ändern.“ Die Grünen-Vertreterin Marlies Fritzen hingegen sagte, das dauere zu lang. „Wir müssen im Rahmen der bestehenden Gesetze Lösungen finden.“ Und von der CDU hieß es: „Ich sehe hier nicht so viel Platz für den Wolf.“ Was genau der nächste Schritt sein müsse, das ließen die Koalitionspartner offen.

Der Versicherungs-Experte Für etwas Entspannung zumindest aus finanzieller Sicht sorgte Albert Ziegler von den R+V Versicherungen. Eine Wolfsattacke gelte als Unfall und werde von in der Landwirtschaft üblichen Unfallversicherungen abgedeckt. Eine spezielle Versicherung gegen Wolfsschäden gebe es nicht. Auch, weil Fälle mit Wölfen bei den Versicherungen selten sind: „Bei uns landen deutlich mehr Schäden durch streunende Hunde. Ist so.“