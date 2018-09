Schulwechsel mit fatalen Folgen

Wenn Kinder das Gymnasium verlassen müssen, gilt die „Abschulung“ immer noch als Abstieg

von Margret Kiosz

16. September 2018, 15:10 Uhr

Die Gemeinschaftschulen müssen nicht nur die Inklusion behinderter Kinder und die Integration junger Flüchtlinge leisten, sondern nun auch eine wachsende Zahl von Schülern wieder aufrichten, die vom Gymnasium auf Gemeinschaftsschulen „abgeschult“ wurden.

Dass es in ländlichen Regionen weniger Schrägversetzungen gibt, führt der Pinneberger Schulrat Dirk Janssen unter anderm auf die Schulwegsituation zurück. Auf dem Land sei die Gemeinschaftsschule häufig näher am Wohnort als das Gymnasium und schon Grundschüler seien an Busfahrten gewöhnt. In den Städten mit Grundschulen am Ort argumentierten Eltern hingegen, wenn ihr Kind künftig ohnehin mit dem Bus fahren muss, könne es auch gleich zum gleich weit entfernten Gymnasium gehen.

Die Steuerungsfunktion der Gymnasien ist dabei begrenzt. Früher konnten sie Kinder mit Hauptschulempfehlung ablehnen, weil Eltern diese Kinder nur auf Realschulen anmelden durften – also nur eine Stufe „höher.“ Seitdem es mit Gymnasien und Gemeinschaftsschulen nur noch zwei weiterführende Schulformen gibt, ist diese Steuerung nicht mehr möglich. Die Hoffnung, dass sich das durch die Wiedereinführung der Schulartempfehlung – wie sie CDU-Bildungsministeriun Karin Prien jetzt durchgesetzt hat – bessert, teilt Jansen nicht „Das ist ein Wunschvorstellung. Im Moment weiß keiner , wie Eltern auf die Empfehlung reagieren“. Tatsache sei, dass die Schülerschaft der Gymnasien heute nicht mehr so homogen ist wie früher, als nur 10 Prozent eines Jahrganges zur höheren Schule ging. Heute sind es im Schnitt 45 Prozent, in städtischen Regionen rund 80 Prozent. In Hamburg sogar 85. Insofern ist das Problem der Schrägversetzungen auch nicht spezifisch für Schleswig-Holstein. Etwa ein Fünftel aller Hamburger Schüler verlässt laut Angaben des Senats auf dem Weg von Klasse 5 nach 10 das Gymnasium und geht auf Stadtteilschulen. Aus pädagogischer Sicht ist das fatal. Für Schüler und deren Eltern wird dies „Abschulen“ als Abstieg verstanden, warnen Bildungsexperten. Und selbst in der Elbmetropole gibt es regionale Unterschiede. Während von Jugendlichen aus Gymnasien mit „eher stark belasteter sozialer Lage der Schülerschaft“ nur etwa die Hälfte den Weg von Klasse 5 nach 10 überstehe, seien es bei Gymnasien mit „bevorzugter sozialer Lage der Schülerschaft“ etwa 90 Prozent.

„Es gibt sicherlich einige Eltern, die eine überzogene Erwartungshaltung gegenüber ihrem Kind haben. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Trend, nach dem höchsten Schulabschluss, dem Abitur, zu streben“, erklärt der Chef des Schleswig-holsteinischen Philologenverbandes Jens Finger.