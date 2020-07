Schulschließungen – Fluch oder Segen?

Schweden hatte auf Lockdown verzichtet, Finnland nicht – Studie zeigt Auswirkungen auf

Bernd Ahlert

29. Juli 2020, 18:56 Uhr

Während Finnland seine Schulen und Kindergärten vom Mitte März bis Ende Mai schloss, blieben sie in Schweden während der Corona-Krise bis einschließlich neunter Klasse durchgängig offen. Nun verglichen die Gesundheitsbehörden beider Länder im Auftrag der UN-Kinderhilfsorganisation Unicef die Auswirkungen.

Die Gesundheitsbehörden verglichen unter anderem die Anzahl von Corona-Fällen, die Anzahl von Personen, die wegen Corona auf Intensivstationen lagen und die Anzahl von Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 1 und 19 Jahre. Und das für Schweden, das auf einen Schul-Lockdown verzichtete, wie auch für Finnland, das einen Lockdown durchführte.

Das Ergebnis laut Studie: „Die Schließung von Schulen oder Nichtschließung hatte keinen messbaren direkten Einfluss auf die Zahl der Covid19-Fälle unter Schulkindern in Finnland und Schweden.“

Während in Finnland, das seine Kindergärten und Schulen schloss, von allen Corona-Erkrankten 8,2 Prozent unter 20 waren, waren es in Schweden, das Schulen und Kinderbetreuungen offen hielt, nur 2,1 Prozent. Mitte Juni gab es in Finnland 52 Fälle von Covid-19 je 100 000 Einwohner in der Altersgruppe 1 bis 19 Jahre. In Schweden waren es 49 Fälle je 100 000 Einwohner.

Dass die Schulschließung in Finnland im Vergleich zu Schweden keinen Effekt hatte, begründen die Gesundheitsämter damit, dass Kinder nicht zur Hauptrisikogruppe für Covid-19 zählen. „Es ist ungewöhnlich, dass Kinder und Jugendliche schwer vom Corona Virus betroffen werden. Weder in Schweden noch in Finnland gab es Todesfälle bei den unter 20-Jährigen. Laut gegenwärtiger Auffassung verbreiten Kinder das Virus auch in niedrigerem Grad als Erwachsene es tun“, erklärt Hanna Nohznek, Oberärztin beim finnischen Institut für Gesundheit. Laut dem schwedischen Teil der Studie haben schwedische Lehrkräfte, die ja bei Corona weiter in den Schulen unterrichteten, auch keine höhere Infektionsrate aufgewiesen als andere Berufsgruppen.

Grundsätzlich rügt die Studie, dass Schulschließungen möglicherweise unnötig und für die Entwicklung der Kinder sogar schädlich seien und empfiehlt für ähnliche Situationen in der Zukunft: „Die negativen Auswirkungen der Schulschließungen müssen gegen die Auswirkungen der Maßnahme auf die Pandemie-Verbreitung abgewogen werden.“

Eine andere Studie des schwedischen Karolinska Instituts hat die mentale Gesundheit und den Bildungsgrad der Schulkinder in Schweden während Corona mit dem der Kinder anderer EU-Länder verglichen. Auch hier schnitten die Schweden besser ab, weil die schwedischen Kinder nicht so aus ihrem Schulalltag gerissen wurden wie andernorts, so die These.

Schweden, das neben dem Schulbetrieb auch auf einen gesellschaftlichen Lockdown verzichtete und somit einen eigenen Weg in der Krise ging, war vor allem dafür kritisiert worden, dass es mit über 5500 Personen eine deutlich höhere Corona-Todesrate hat als andere Länder im Vergleich zur Einwohnerzahl. Dies wurde von Kommentatoren oft auf die Grundstrategie zurückgeführt. Schwedens Gesundheitsamt macht vor allem punktuelle Schwachstellen wie den schlechten Schutz in den Altenpflegeeinrichtungen für seine hohe Todeszahl verantwortlich. Eine andere Grundstrategie mit scharfem Lockdown hätte das nicht verhindert, heißt es vom Amt.