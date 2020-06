Schule in den Sommerferien

Wie ein Gymnasium versucht, schwächeren Schülern mit kostenloser Nachhilfe zu unterstützen und in den Ferien eine Lehrakademie anbietet

von Kay Müller

03. Juni 2020, 18:48 Uhr

Heikendorf | Sie kennen sich. David Boll hat vor vielen Jahren einem Siebtklässler, der aus Portugal stammt, und Probleme mit der Sprache hatte, Nachhilfe in Mathe gegeben. „Damals noch für Geld“, sagt der jetzt 22-jährige Student, der in Corona-Zeiten ein besonderes Projekt geschaffen hat. Die „Heikendorfer Schülermentoren“ sind ehemalige Absolventen der Heinrich-Heine-Schule und geben nun Schülern, die unter der Corona-Pandemie und den Schulschließungen leiden, kostenlos Nachhilfe. „Online-Nachhilfe per Videokonferenz gibt es auch anderswo“, sagt Boll. Das besondere in Heikendorf sei aber die persönliche Nähe. „Es hilft, wenn man den Mathelehrer persönlich kennt“, sagt Boll. 45 Mentoren hat er schon gefunden, die in 1:1-Betreuung Schülern in allen Fächern helfen. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche haben sich für die Nachhilfe gemeldet – vor allem in Kernfächern und der zweiten Fremdsprache.

Es ist eines von vielen Projekten, mit denen Schulen versuchen, die negativen Auswirkungen des Homeschoolings zu überwinden. Eigentlich wollte sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gestern einen Eindruck von dem Projekt in Heikendorf machen, musste aber kurzfristig absagen. Heute will sie im Bildungsausschuss des Landtages über Konzepte berichten, welche Angebote Schule auch in den Sommerferien den Schülern machen kann.

Auch da haben Schulleiterin Karin Bobertz und ihr Team Ideen. Seit sieben Jahren gibt es an dem Gymnasium in Heikendorf ein Camp, in dem Schüler freiwillig in den Ferien eine Woche lang Lernangebote in Mathe und Naturwissenschaften bekommen. „Das werden wir jetzt in Corona-Zeiten ausweiten“, sagt Bobertz. Neben dem Mentorenprogramm können sich Schüler bis zu vier Wochen drei Tage die Woche lang, Themenschwerpunkte suchen – in einer Lernakademie in den Sommerferien. Dabei soll es nicht nur um Kernfächer gehen, sondern auch um Kurse zur Persönlichkeitsstärkung, Musik- oder Sportangebote – alles kostenlos und freiwillig. „16 Lehrkräfte brauchen wir dafür, die auf einen Teil ihrer Ferien verzichten – und die haben wir auch schon zusammen“, sagt Bobertz, die weiß, dass nicht alle ihrer Konzepte auf andere Schulen übertragbar sind. Heikendorf ist alles andere als ein sozialer Brennpunkt. Die Schüler hätten alle digitale Geräte „und wenn nicht, dann haben wir geholfen“, sagt Bobertz. Schon ein paar Kilometer weiter in Kiel könnten manche Eltern den Flyer, der an alle Schüler verschickt worden ist und mit dem die Schule auf ihre Angebote hinweist, nicht mal lesen, weil ihre Deutsch-Kenntnisse nicht ausreichen. Oder die Schüler, die am meisten Förderung brauchen, würden sich vielleicht nicht melden.

Ihre Schüler hätten in der Regel eine gute Reflexion über ihren Leistungsstand, sagt Bobertz. Und auch David Boll weiß, wie man anpacken muss. So wie bei seinem aus Portugal stammenden Nachhilfeschüler von damals, der jetzt in der elften Klasse ist. „Er wollte wieder zu mir. Und das hat schon damals gut geklappt mit der Nachhilfe – und auch jetzt kriegen wir das hin.“