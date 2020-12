Schülerin überfahren: Rentner will Führerschein behalten

Angeklagter (86) gesteht seinen Fehler / Gericht sieht keine Handhabe für Entzug der Fahrerlaubnis

Eckard Gehm

04. Dezember 2020, 20:05 Uhr

Bad Segeberg | Den Schulterblick will er gemacht haben, doch nach vorne sah der Rentner dann wohl nicht noch einmal. Er bog mit seinem Mercedes 500 ML nach rechts über einen Radweg ab und überfuhr eine Schülerin, die ihm entgegen kam und Vorfahrt hatte.

Die elf Jahre alte Elin W. starb noch am Unfallort. Vergangenen Oktober in Kisdorf, am ersten Schultag nach den Herbstferien. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg gewesen.

Gestern musste sich Helmut R. (86) wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Bad Segeberg verantworten. Der ehemalige Unternehmer wendet sich mit einer Erklärung an die Familie der Getöteten, sagt: „Ich leide mit ihnen, jeder Frohsinn, jegliche Unbeschwertheit und jedes Lachen ist aus meinem Leben verschwunden.“ Dann behauptet er, dass ihm ein Transporter die Sicht nach vorn versperrt habe. Dass er nach dem Unfall ausgestiegen sei, den Puls der Schülerin gefühlt und ihren Kopf in seiner Hand gehalten haben will, die dann voller Blut war.

Zeugin ist Finja W. (14), die direkt hinter ihrer Schwester radelte und der Aussage vehement widerspricht: „Er blieb die ganze Zeit im Wagen sitzen, hielt das Lenkrad umklammert. Ich forderte ihn auf, den Notruf zu wählen.“ Dann sieht sie Helmut R. an, sagt: „Sie haben meine Schwester getötet.“

Der Angeklagte antwortet: „Es tut mit so leid.“

Der Gutachter erklärt, dass der Aufprall mit Tempo 20 erfolgte. Mit der Software „PC Crash“ hat er den Unfall rekonstruiert, spielt das Geschehene aus der Sicht des Fahrers vor. Fazit: Der Unfall wäre vermeidbar gewesen. Selbst wenn ein Transporter vor dem Angeklagten gefahren sein sollte, wäre die Sicht auf den Radweg gegeben gewesen – und es wären drei Sekunden Zeit geblieben, um zu reagieren.

Die Staatsanwältin sagt in ihrem Plädoyer: „Der Unfall hat gezeigt, dass der Angeklagte in einer einfachen Alltagssituation nicht mehr in der Lage war, sicher zu fahren.“ Sie fordert die Einziehung der Fahrerlaubnis und eine Strafe von 180 Tagesätzen á 130 Euro. Der Nebenklägeranwalt bittet den Angeklagten mit erhobener Stimme: „Zeigen Sie Größe, haben Sie Respekt vor dem Schutz der Allgemeinheit und legen Sie ihren Führerschein auf den Tisch des Gerichts.“

Der Verteidiger von Helmut R. betont: „Es war ein Augenblicksversagen, kein leichtfertiges Verhalten. Der Unfall erlaubt keinen Rückschluss auf eine fehlende Fahreignung. Und alleine das Alter begründet keine Zweifel.“

Urteil: Die von der Staatsanwaltschaft geforderten 180 Tagessätze. Der Richter: „Es lag keine Rücksichtslosigkeit oder Gleichgültigkeit vor, die Zweifel an der Fahreignung und damit einen Einzug des Führerscheins begründen.“ Von den tragischen Folgen müsse sich die strafrechtliche Bewertung lösen. Aber direkt an den Angeklagten adressiert er: „Eine Elfjährige ist tot. Was in Herrgottsnamen soll noch passieren, damit Sie sagen, ich lasse das Autofahren?“