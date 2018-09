Schon wieder! Steinwürfe auf Laster

B 205 bei Neumünster: Die Steine schlugen in Kopfhöhe der Fahrer in die Scheibe ein / Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

von Frank Albrecht

21. September 2018, 20:23 Uhr

Schecksekunden gestern Morgen auf der Bundesstraße 205 zwischen Neumünster und Rickling im Kreis Segeberg: Erneut ist es zu Steinwürfen von einer Brücke auf fahrende Lkw gekommen. In zwei Fällen wurden die Frontscheiben der Zugmaschinen getroffen, ein Stein schlug jeweils wie ein Projektil in Kopfhöhe auf der Fahrerseite ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Beide Lkw-Fahrer stoppten nach dem Angriff kurz hinter der Brücke. In einer Lkw-Frontscheibe steckte noch ein Stein. Die Spurensicherung rückte am Morgen an. „Aktuell laufen Suchmaßnahmen der Polizei auf und an der Brücke“, teilte Polizeisprecher Arnd Habermann auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Bereits am Donnerstagmorgen waren nur wenige Kilometer entfernt ebenfalls auf der B 205 drei Lastwagen in Höhe eine Überführung bei Groß Kummerfeld im Kreis Segeberg von Gegenständen getroffen worden. Bei zwei Lkw-Fahrern, einem 62-jährigen Lübecker und einem 61-jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, schlugen dort fast zeitgleich Gegenstände in die Windschutzscheibe ein. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Zugmaschinen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Wenig später meldete sich ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Lübeck bei der Polizei in Neumünster und schilderte einen ähnlichen Vorfall an derselben Strecke. Auch er blieb unverletzt; auch an seinem Lkw wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Dass beide Taten jeweils in den frühen Morgenstunden und nur einen Tag auseinander liegen sei auffällig, sagt Habermann. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, daher ist noch unkar, ob ein Zusammenhang besteht.“

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchten Totschlags übernommen und bittet unter der Telefonnummer 04551/8840 um Hinweise.

Schon am vergangenen Freitag wurden auf der A215 bei Blumenthal im Kreis Rendsburg-Eckernförde Gegenstände von einer Autobahnbrücke geworfen. Ein Fahrzeug wurde getroffen, es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Einen Zusammenhang zu den beiden aktuellen Fällen auf der B 205 sieht die Polizei derzeit nicht.