Schon wieder kein Heimsieg

Fußball-Oberliga: Husumer SV kann zu Hause trotz einer 2:0-Führung auch gegen den Vorletzten TSV Kropp nicht gewinnen

Avatar_shz von shz.de

17. November 2019, 16:11 Uhr

Husum | Im strömenden Regen standen die bedröppelten Fußballer der Husumer SV nach dem Oberliga-Spiel gegen den TSV Kropp im Kreis und mussten mit ansehen, wie der Vorletzte das 2:2 (1:0)-Unentschieden euphorisch und tanzend wie einen Sieg feierte. Trotz einer 2:0-Führung nach einer guten Stunde verpasste die HSV auch im siebten Anlauf den ersehnten ersten Heimsieg der Saison.

„Sicherlich ist die Saison bisher nicht wie gewünscht verlaufen. Aber heute war wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, sagte Kropps Trainer Dirk Asmussen nach dem dritten Punktgewinn seiner Mannschaft.

Husums Trainer Torsten Böker hatte gemischte Gefühle, weil für ihn die Leistung seines Teams und das Ergebnis nicht zusammenpassten: „Wir haben die Bedingungen gut angenommen, es aber leider versäumt, unsere Gelegenheiten effektiver zu nutzen. Die Kropper operieren nahezu ausschließlich mit langen Bällen und sind bei Standards gefährlich. So kamen ihnen die Wetter- und Platzverhältnisse entgegen und wir hatten defensiv immer wieder Probleme damit. Das gilt es weiter zu verbessern. Trotzdem haben wir einen weiteren wichtigen Punkt geholt, um auch nächste Saison in der Oberliga zu spielen.“

Die Stormstädter erwischten einen Start nach Maß. Der aufgerückte Verteidiger Marvin Matthiesen traf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 1:0 (2. Minute). Husum blieb spielbestimmend, hatte viel Ballbesitz gegen den tiefstehenden Vorletzten und verzeichnete ein großes Chancenplus. Jedoch konnten weder Kevin Knitel und Hendrik Fleige im Strafraum noch Fabian Arndt mit einem Schuss aus der Distanz den starken Daniel Jeromin im Kropper Tor überwinden. Die Gäste hatten ihre beste Chance durch Malte Eggers.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Husum eine Schrecksekunde überstehen, als Lars Horstinger alleinstehend einen Kopfball nicht verwertete. Weil Kropp nun etwas offensiver agierte, ergaben sich Räume für das Böker-Team, das durch Knitel (51., 58.), Luca Steen (53.) und Fleige (56.) Chancen hatte. Das 2:0 (62.) war folgerichtig. Nach herrlichem Zuspiel von Fleige traf Sturmpartner Knitel.

Fleige (72.) verpasste die Entscheidung. Stattdessen leitete im Gegenzug ein Freistoß von Eggers, den HSV-Keeper Dennis Emken nach vorne abklatschen ließ, sodass Jonas Schomaker abstauben konnte, den Anschlusstreffer ein. „Kein Vorwurf an Dennis bei diesen Verhältnissen, auch weil er vorher und nachher stark gehalten hat“, sagte Böker.

In der spannenden Schlussphase fehlte Husum das Glück, als eine Direktabnahme von Marco Nagel (86.) am Pfosten landete und der eingewechselte Daouda Soumah per Lupfer aus spitzem Winkel an Jeromin scheiterte (87.). So kam es, wie es kommen musste. Der eingewechselte Ken-Marvin Smit setzte sich über außen durch und bediente den zweiten Joker Finn Langkowski in Mittelstürmerposition. Dieser hatte keine Mühe, auszugleichen (88.). Letzte Husumer Angriffsversuche verpufften und beinahe hätte Horstinger in der Nachspielzeit aus großer Distanz den aus seinem Tor geeilten Emken überwunden, er zielte allerdings zu hoch.

Böker meinte zum Abschluss: „Als Aufsteiger spielen wir nach wie vor eine gute Runde, auch weil wir uns ausreichend Chancen erarbeiten. Diese zukünftig besser zu nutzen, wird unsere Aufgabe sein.“