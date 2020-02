Schnuppertage in der Reithalle

Avatar_shz von Anja Werner

07. Februar 2020, 16:47 Uhr

niebüll | Mounted Games Reiter trainierten kürzlich einen Tag in der Reithalle des Pferdesportvereins Niebüll. Dabei ging es um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Beweglichkeit. Der Mannschaftsreitsport Mounted Games hat in Großbritannien eine lange Tradition und wird auch in Deutschland immer beliebter. Die spektakulären Spiele sind auch für Zuschauer eine spannende Sportart. Gespielt wird in Mannschaften aus fünf Reitern.Heute und Morgen, am 8. und 9. Februar findet für alle Interessierten ein Schnupper-Wochenende in der Reithalle des Niebüller Vereins statt. Informieren und anmelden kann man sich beim Pferdesportverein Niebüll, zum Beispiel unter der Email Lars. Brunk@gmx.de.