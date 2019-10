„Schnupfen“ oder „Bronchitis“?

Erste Ursachenforschung nach dem Absturz der Neuntklässler in Mathe und Naturwissenschaften

von Frank Jung

22. Oktober 2019, 20:45 Uhr

Dass Bildungsministerin Karin Prien mit dem jüngsten „IQB-Bildungstrend“ nicht zufrieden ist – das liegt nicht allein daran, dass er den Neuntklässlern in Mathe und Naturwissenschaften schlechtere Leistungen bescheinigt als vor sechs Jahren. In allen getesteten vier Fächern liegen die Schleswig-Holsteiner deutlich unter dem Bundesschnitt. Die CDU-Politikerin hadert mit der Vergleichsstudie im Auftrag der Kultusministerkonferenz auch wegen eines „Webfehlers“: „Wir bekommen einen Befund, aber keine Ursache.“ Einen ersten Anlauf zur Klärung der ernüchternden Noten unternahm Prien mit einem der bundesweit renommiertesten Forscher für das Thema: Prof. Olaf Köller, Leiter des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel. Bei einem „Tischgespräch“ im Ministerium versuchten sich beide an ersten Deutungen und Konsequenzen.

Köller betonte, dass die Gymnasiasten in Schleswig-Holstein stabil geblieben seien. Der Absturz an den Gemeinschaftsschulen überrascht ihn nicht: Dies habe „auch mit einer erheblich veränderten Schülerschaft zu tun. Der Anteil Jugendlicher aus sozial und kulturell benachteiligten Familien steigt permanent“, sagte Köller – und stellte dies unter anderem in einen Zusammenhang mit mehr Kindern mit Migrationshintergrund. Je heterogener eine Klasse, so die Feststellung, desto schwieriger, jedem gerecht zu werden.

Der Wissenschaftler erinnerte daran, dass Haupt- und Realschulen zur übergreifenden Gemeinschaftsschule zusammengelegt worden sind. Die Strukturdiskussionen der Vergangenheit hätten den Blick zu sehr von der Fachlichkeit des Unterrichts abgelenkt, mutmaßte der IPN-Chef. „Gute Lerngelegenheiten sind gerade in Naturwissenschaften abhängig von der Qualität der Lehrkräfte.“ Insbesondere rät Köller, die Zusammenfassung von Biologie, Physik und Chemie zu einem integrierten Fach Naturwissenschaften an den Gemeinschaftsschulen zu hinterfragen. Das führe dazu, dass die physikalischen und chemischen Anteile der Stunden oft fachfremd von Biologie-Lehrern erteilt werden.



Mehr Trennung, mehr Anreiz





Karin Prien will die Ergebnisse zum Anlass nehmen, eine stärkere Auffächerung des Unterrichts nach Leistungsniveaus zu prüfen. „Die extreme Bandbreite unterschiedlich starker Schüler in ein- und derselben Gruppe fordert den Lehrkräften extrem viel ab. Wir müssen uns eine Meinung bilden, ob es zu viel ist.“ Für die Ressort-Chefin ist auch eine Trennung nach Klassen kein Tabu, die auf verschiedene Abschlüsse vorbereiten. Allerdings sei sie sich bewusst, dass es dafür in dieser Wahlperiode keine Mehrheit gebe, denn die Grünen sind dagegen. Es bestehe aber auch jetzt an Gemeinschaftsschulen Spielraum für mehr Differenzierung nach unterschiedlichem Level. Zugleich will Prien Lehrkräfte von unterrichtsfremden Aufgaben entlasten, damit sie sich stärker auf Inhalte konzentrieren können.

Besonders „dramatisch“ am jüngsten „IQB-Bildungstrend“ findet Prien, dass selbst Mathe und Naturwissenschaften kein Glanzlicht für viele Kinder ausländischer Abstammung darstellen. Eigentlich könne man annehmen, dass für sie weniger sprachgebundene Fächer prädestiniert seien. Der Schlüssel zu mehr Motivation liegt für die Christdemokratin darin, Ansporn zu schulischer Leistung stärker „mit einem Aufstiegsversprechen zu verbinden.“

Köller sieht den besten Anreiz darin, Schülern für jede einzelne Stunde klar zu machen, warum sie jetzt gerade diesen Stoff lernen – und die Pennäler so anzuleiten, dass sie selbst für die Lösung zuständig seien. Das garantiere Erfolgserlebnisse.

Uneinig sind sich Politikerin und Wissenschaftler bei der Alarmstufe, die vom IQB-Check ausgeht: Während Köller „dem Patienten einen leichten Schnupfen“ attestiert, vernimmt Prien schon Anzeichen für eine drohende „Bronchitis“. Gleichwohl wollen Ministerium und IPN in den nächsten Wochen gemeinsam die 450-seitige Grundstudie und die zusätzliche Auswertung für Schleswig-Holstein analysieren. Das Ergebnis soll im Januar die Grundlage für ein tiefgründiges Ursachengespräch mit den Autoren vom Institut zur Qualitätsentwickklung im Bildungswesen aus Berlin bilden. Erst dann, so Prien, könne man endgültig Schlussfolgerungen ziehen.