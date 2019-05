Schnäppchen in der Innenstadt

von Rieke Beckwermert

28. Mai 2019, 10:07 Uhr

Kiel | Am Sonntag, 2. Juni, gibt es in der Innenstadt wieder die Möglichkeit zur Schnäppchenjagd beim Flohmarkt von 8 bis 16 Uhr. Am Sonnabend vor dem Flohmarkt findet auf dem Asmus-Bremer-Platz und in der Holstenstraße der bundesweite Tag der Organspende statt. Anschließend wird dort bis in die Nacht wieder abgebaut. Dies könnte zu Beeinträchtigungen beim Platzmarkieren oder beim Aufbau der Flohmarktstände führen.