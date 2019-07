Schnäppchen an der Hörn

von Rieke Beckwermert

09. Juli 2019, 11:23 Uhr

Kiel | Schnäppchenjäger können beim Flohmarkt an der Hörn am Sonntag, 14. Juli, wieder auf die Suche nach verborgenen Schätzen gehen. Mit Blick auf die Förde können am Willy-Brandt-Ufer sowie am Bahnhofskai und am Querkai von 8 bis 16 Uhr gebrauchte oder selbst gefertigte Waren gekauft und verkauft werden. Der Aufbau der Stände ist von 4 Uhr in der Frühe an erlaubt, eine Reservierung von Standplätzen ist nicht möglich.