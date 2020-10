Schleswiger wollen sich rehabilitieren

Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: SIF trifft auf Aufsteiger Schinkel / 06 hat den neuen Spitzenreiter Wiker SV zu Gast

15. Oktober 2020, 16:09 Uhr

SCHLESWIG | Sowohl Schleswig IF als auch Stadtrivale Schleswig 06 können am fünften Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost auf eigenem Platz antreten und wollen sich für die Vorwochen-Niederlagen rehabilitieren.

Nach drei Auswärtsbegegnungen in Folge will Schleswig IF auf dem heimischen Gelände an der Husumer Straße am Sonnabend um 14 Uhr mit einem Sieg gegen den 1. FC Schinkel den Rang in der Spitzengruppe festigen. SIF-Coach Finn Petersen erwartet eine Steigerung seines Teams gegenüber dem vergangenen Wochenende, als man nach einem 0:2 beim Wiker SV die Tabellenführung abgeben musste: „Wir müssen selbstbewusster und zielstrebiger zu Werke gehen, sonst kann es auch gegen den Aufsteiger aus Schinkel Probleme geben.“ Bei den Gästen gab es zuletzt einigen Wirbel. Am vergangenen Sonnabend trat Trainer Volkmar Meyer mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Als Grund nannte er ein gestörtes Vertrauensverhältnis zur Mannschaft.

Bei Schleswig 06 heißt es nach der 0:7-Pleite am vorigen Sonntag in Nortorf: Erst einmal schütteln und kräftig durchpusten. Trainer José Uhrich sah diese Niederlage als verdient an, die Höhe des Resultats allerdings nicht: „Wir waren keine sieben Tore schlechter.“ Nun haben es die Schwarz-Weißen am Sonntag um 13.30 Uhr daheim mit dem neuen Spitzenreiter Wiker SV zu tun. Der 06-Coach hofft, dass er einige personelle Alternativen mehr aufbieten kann, denn in Nortorf war sein Kader doch recht dünn besetzt. „Der Wiker SV ist Tabellenführer – nicht mehr und nicht weniger. Wir wissen, dass es eine schwere, aber doch reizvolle Aufgabe wird. Um mithalten zu können, müssen wir unsere ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen und dürfen uns nicht wieder so leicht wie zuletzt überrumpeln lassen“, sagt Uhrich.