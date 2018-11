Schleswig-Holsteiner bauen besonders viele Unfälle

Nur in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen höhere Crashgefahr / Flensburg bundesweit an der Spitze

von Margret Kiosz

13. November 2018, 20:52 Uhr

Auf Schleswig-Holsteins Straßen kracht es häufiger als in anderen Bundesländern. Das zeigt der aktuelle Karambolage-Atlas der Generali-Versicherung. Demnach landet der Norden mit einer Schadenshäufigkeit von 13,1 Prozent direkt hinter den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen, wo die Verkehrsdichte und damit die Unfallgefahr besonders hoch ist. Zum Vergleich: In Brandenburg liegt die Schadenshäufigkeit bei 10,8 Prozent und im bergigen und schneereichen Bayern nur knapp über 11 Prozent. Die meisten Unfälle ereignen sich in Flensburg: Hier hat fast jeder fünfte Autobesitzer pro Jahr einen Schadensfall – das ist bundesweit Spitze. Beruhigend für Versicherungen und Pkw-Halter: die Schadenshöhe liegt im Norden mit 2140 Euro unter dem Bundesschnitt.

Aktuell gibt es bundesweit 46,5 Millionen Pkw. Mehr als jeder zweite Deutsche besitzt also ein Fahrzeug. „Dank verbesserter Technik und vieler Sicherheitssysteme werden nur bei knapp vier Prozent aller Schäden Menschen verletzt“, erklärt Roland Stoffels vom Generali-Schadensmanagement.

Am häufigsten kracht es donnerstags und freitags. Während Fahrzeughalter in den Wintermonaten eher vorsichtiger unterwegs zu sein scheinen, steigt in den Sommermonaten Mai bis August das Unfallrisiko. Die ferienbedingte hohe Verkehrsdichte könnte hier eine Ursache sein, sagt Stoffels. Die wenigsten Unfälle gibt es im September und Dezember.

Dabei haben Pkw zwischen 251 und 300 PS mit knapp 20 Prozent das höchste Schadensrisiko. Bei Fahrzeugen bis 75 PS liegt die Schadenshäufigkeit bei nur sechs Prozent. Entsprechend halten Premium-Fahrzeuge aus Süddeutschland die Spitzenplätze: Fast jeder siebte BMW hat pro Jahr einen Kaskoschaden. Am zweithäufigsten ist die Marke Audi betroffen. Die wenigsten Kasko-Schäden gibt es bei den Fahrzeugen der Marke Fiat.