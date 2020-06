Schleswig-Holstein sagt Tschüss zu Microsoft

Mehr Sicherheit, weniger Kosten und Stromverbrauch: Land kündigt dem Software-Giganten aus den USA

von Frank Jung

16. Juni 2020, 21:07 Uhr

kiel | Das Land Schleswig-Holstein will sich bis 2025 komplett von der gängigen Büro-Software des US-Giganten Microsoft verabschieden. Das sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht unserer Zeitung. Der Grünen-Politiker nennt die Wiedergewinnung „digitaler Souveränität“ als zentrales Argument. „Als Landesregierung sind wir in der Pflicht, die Daten der Bürger zu schützen. Mit einem flächendeckenden Wandel hin zu Open-Source-Anwendungen erarbeiten wir uns Sicherheit und werden selbstbestimmter im Handeln.“

Zugleich schafft der Schritt finanziell Luft: Derzeit schlägt es jährlich mit 2,5 Millionen Euro zu Buche, dass 25 000 Landesbedienstete mit PC-Arbeitsplatz Word, Excel und Powerpoint nutzen. Bereits jetzt hat die Landesverwaltung ihren Rahmenvertrag mit Microsoft reduziert und spart damit in den nächsten fünf Jahren 6,8 Millionen Euro. So, wie die Microsoft-Lizenzen der einzelnen Arbeitsbereiche auslaufen, will das Land ab 2021 schrittweise auf „Libre Office“ umstellen. Dadurch erwartet es nach der Komplett-Umstellung weitere Einsparungen von anderthalb Millionen Euro pro Jahr.

„Libre Office“ enthält alternative Programme für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation. Da für die gehobenen Bedürfnisse vieler Behörden Optimierungen nötig seien, gehe es auch mit der freien Software nicht völlig kostenlos, heißt es aus dem Digitalisierungs-Ressort.

Obendrein hebt Albrecht ein Umwelt-Argument für die Umstellung hervor: „Wir haben die Chance, bei jedem Speichern eines Dokumentes Energie zu sparen. Das ist ein sehr wichtiger Nebeneffekt.“ Laut einem Test des Bundesumweltamts verbraucht ein Microsoft-Programm dafür 3,5-mal mehr Strom als Open-Source-Produkte.

„Ich hoffe, dass wir mit unserer ambitionierten Strategie anderen zeigen können, dass eine Verwaltung langfristig ohne die Abhängigkeit von digitalen Großunternehmen auskommen kann“, fügt Albrecht hinzu. Nach eigener Einschätzung ist Schleswig-Holstein das erste Bundesland, das flächendeckend einen Abschied von Microsoft plant. Ein Schritt zur Vorbereitung ist bereits getan: Die Schnittstelle zwischen „Libre Office“ und der elektronischen Akte, die das Land absehbar einführen wird, steht. Den Landesbediensteten verspricht der Minister „ein umfangreiches und langfristiges Schulungsprogramm“.

Bei der Abkehr von dem US-Monopolisten denkt Albrecht aber auch weit über die eigenen Reihen hinaus: Der Grüne sieht das Land in einer „Vorbildfunktion“ beim Bewusstsein für Datensicherheit: „Ich hoffe deshalb, dass auch private Haushalte umsteigen“.

Am Freitag will Albrecht dem Landtag einen detaillierten Bericht über die Nutzung von Open-Source-Software vorlegen.