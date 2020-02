Schleswig-Holstein richtet Leitstelle zur Infektionsbekämpfung ein

von Margret Kiosz

25. Februar 2020, 14:31 Uhr

Berlin/Rom/Kiel | Ein Virus macht an Landesgrenzen nicht halt: „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, sagte gestern Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor seinem Abflug zum Krisengipfel in Rom.

In Italien ist die Ausbreitung des Erregers in immer mehr Regionen – unter anderem jetzt auch auf Sizilien – nachgewiesen. Es ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Insgesamt stieg die Zahl der Angesteckten auf rund 280. Trotzdem sind „generelle Reisebeschränkungen derzeit keine angemessenen und verhältnismäßigen Maßnahmen“, erklärte Spahn in Rom. Die Gefahr einer Ansteckung ist nach einer aktuellen Einschätzung für Europäer derzeit „niedrig bis moderat“. Als „moderat bis hoch“ schätzt man das Risiko ein, dass sich Fälle wie derzeit in Italien auch anderswo häufen.

Unterdessen ist nun auch in Baden-Württemberg erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart gestern Abend mit. Und: Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt.

Die US-Regierung indes will für den Kampf gegen das neuartige Virus 2,5 Milliarden Dollar unter anderem für die Entwicklung eines Impfstoffes bereitstellen. Die Regierung wolle vorsorglich handeln, sagte US-Präsident Donald Trump. Die Gesamtzahl der Todesopfer in China stieg derweil auf 2663, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 77 658.

Angesichts der Entwicklung in Europa steigt nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Wahrscheinlichkeit, „dass Krankheitsfälle auch bei uns auftreten“ – auch wenn bisher im nördlichsten Bundesland noch kein Positivfall gemeldet wurde. In seinem Ministerium hat Garg eine Leitstelle gebildet, die die landesweite Planung und Koordination eines Corona-Ausbruches verantwortet. Falls erforderlich, könne auch das Lagezentrum des Innenministeriums hinzugezogen werden. Das Ministerium erinnert an die stets aktuellen Übersichten für die Fachöffentlichkeit auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts. So finden dort Ärzte die Infos zum Verfahren der diagnostischen Abklärung bei Verdachtsfällen: www.rki.de/ncov.

Bürger finden Informationen auch zu Hygienetipps unter Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html.

Ob eine Diagnostik sinnvoll und erforderlich ist, sollte im Zweifelsfall in Abstimmung mit dem Hausarzt/-ärztin und dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt geklärt werden, so Gesundheitsminister Garg.