Schleswig-Holstein: Nur elf Windräder in einem Jahr

Der Ausbau der Windkraft ist in Land und Bund fast zum Erliegen gekommen – die Branche schlägt Alarm

28. Januar 2020, 22:28 Uhr

kiel/berlin | Die Ausbaukrise der Windkraft hat sich in Deutschland und besonders in Schleswig-Holstein verschärft. Im nördlichsten Bundesland sind im ganzen abgelaufenen Jahr gerade mal elf Windräder mit einer Gesamtleistung von 35 Megawatt errichtet worden – und damit so wenig wie noch nie seit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor 20 Jahren. Zudem sind drei alte Anlagen mit einer Leistung von drei Megawatt abgerissen worden. Das geht aus neuen Zahlen des Windenergie-Bundesverbands BWE hervor, die dessen Chef Hermann Albers gestern in Berlin vorlegte.

Ähnlich sehen die Windkraft-Daten für ganz Deutschland aus: Auch hier fällt die Zahl der neuen Rotoren mit 325 und die neu installierte Gesamtleistung mit 1078 Megawatt auf ein Rekordtief. „Das ist ein dramatischer Einbruch“, sagte Albers. Der Zubau an Windenergie erreiche damit „nicht mal ein Viertel“ der Größenordnung, die nötig sei, um das Klimaziel der Bundesregierung für 2030 zu erreichen. Dann sollen 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen.

Während außerhalb Schleswig-Holsteins vor allem Klagen von Naturschützern und lange Genehmigungsverfahren die Windkraftprojekte bremsen, liegt der Stillstand im Norden am 2015 noch von der rot-grün-blauen Küstenampel verhängten Baustopp für Windräder. Weil damals das Oberverwaltungsgericht Schleswig die Regionalpläne für Windkraftflächen gekippt hatte, konnte das Land seither nur noch in unstreitigen Ausnahmefällen neue Anlagen genehmigen.

Immerhin macht der grüne Kieler Energieminister Jan Philipp Albrecht jetzt zumindest bei den Genehmigungen wieder Tempo. „Letztes Jahr haben wir mit 230 Megawatt die bundesweit dritthöchste Leistung neuer Windkraftanlagen genehmigt“, sagte er. Zudem seien die neuen Regionalpläne auf der Zielgeraden: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Planung in der zweiten Jahreshälfte abschließen und dann eine rechtsverbindliche und akzeptierte Basis für den weiteren Ausbau der Windkraft im Land haben, die bundesweit Modellcharakter hat.“ Auch die Branche im Norden forderte von Albrecht mehr Tempo: „Wir wollen wieder Vorreiter sein – daher hoffen wir jetzt auf Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2020“, erklärte BWE-Landessprecherin Jana Lüth.

In Berlin begrüßte derweil BWE-Präsident Albers ein Kompromissangebot der CDU im Streit um Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnhäusern: Dass die Union jetzt nicht schon zu Splittersiedlungen ab sechs Gebäuden einen Abstand von mindestens 1000 Metern vorschreiben will, sondern erst zu Häusern, die in einem Gebiet mit Bebauungsplan stehen, sei „ein konstruktiver Vorschlag“, sagte er.