Kappeln : „Schleispringer“ hoffen auf mehr Nachwuchs

Der Schachclub in Kappeln bereitet sich auf die kommende Saison vor.

von Rebecca Nordmann

16. August 2018, 10:38 Uhr

Seit den 80er-Jahren spielt der Schachclub „Schleispringer“ Kappeln in der Regel in der Bezirksliga. „Wenn wir mal aufgestiegen sind, ging es normalerweise gleich wieder runter“, erinnert sich Max Marquardt, der Vereinsvorsitzende. Er trainiert derzeit den Nachwuchs und erhofft sich mittelfristig „Nachschub“.

Vier Kinder nehmen derzeit am Training teil. Immer mittwochs ab 18 Uhr trifft man sich im Vereinslokal „Pedis Waldschänke“ und packt an den 64 Feldern die Figuren aus. Die Zahl der Kids ist überschaubar. Marquardt: „Früher gab es eine Schach-AG an der Grundschule, ich meine sogar am Gymnasium, aber das ist alles wieder eingeschlafen. Vielleicht, weil die Lehrer pensioniert wurden.“ Im Nachwuchsbereich ist also noch Luft nach oben, bei den Senioren hingegen ein Silberstreif am Horizont zu verzeichnen. Der Vereinsvorsitzende verrät: „Unser Ex-Spieler Harald Klawitter kommt aus Kiel zurück und spielt in der kommenden Saison wieder für uns.“ Womit echte Qualität ans Brett zurückkehrt. Klawitter (Deutsche Wertungszahl im Schach: 2106 – entspricht etwa einem Oberligaspieler) ist auf einen Schlag der stärkste Akteur im Verein und dürfte wohl am Spitzenbrett spielen. Marquardt: „Er wird allerdings nicht alle Spiele absolvieren können, aber trotzdem ist er eine Verstärkung für uns.“

Die erste Mannschaft tritt im Bezirk Nord an und hat es mit Gegnern aus Eckernförde, Flensburg, Schleswig oder Husum zu tun. Wyk hat die Schachmannschaft abgemeldet, insgesamt geht die Entwicklung bei den Vereinen zurück. Marquardt: „Es gab vor der Saison eine Debatte, in der Bezirksklasse mit Sechser-Mannschaften zu spielen, aber es fand sich keine Mehrheit, also bleibt es wie es ist.“ Es wird also weiter mit Achter-Teams gespielt. Eine zweite Mannschaft melden die „Schleispringer“ auch in der neuen Saison ab Oktober nicht. Der Vereinsvorsitzende erklärt: „Dafür reicht es nicht, viele unserer Mitglieder haben immer mal wieder Terminprobleme, dann würden wir die Mannschaft möglicherweise nicht zusammen bekommen und müssten absagen oder mit weniger Leuten spielen.“