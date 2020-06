Schlechtes Zeugnis für den Norden

Schleswig-Holstein ist kaum für den Rechtsanspruch auf Ganztags-Grundschule gewappnet – mit Bundeshilfe soll sich das ändern

23. Juni 2020, 20:39 Uhr

Kiel/Berlin | Wegen des Ausfalls von Kitas und Schulen haben Eltern von kleinen Kindern es in Corona-Zeiten besonders schwer – und nun zeigt der neue Bildungsbericht von Bund und Ländern, dass Schleswig-Holstein es Müttern und Vätern von Grundschulkindern auch in gewöhnlichen Zeiten künftig nicht leicht macht: In fast keinem anderen Bundesland liegt das Angebot an Ganztagsplätzen so weit unter der für das Jahr 2025 erwarteten Nachfrage wie hier. Gleich 41 Prozent der Eltern werden dann mit ihrem entsprechenden Wunsch leer ausgehen. Mehr sind es dem neuen Expertenbericht zufolge nur in Baden-Württemberg mit sogar 54 Prozent. In Hamburg dagegen bekommt so gut wie jedes Kind einen Platz, das einen braucht (siehe Tabelle).

Die gestern veröffentlichte Prognose der Bildungsforscher ist umso heikler für den Norden, als die große Koalition in Berlin ab 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder plant. Eltern können einen solchen Platz dann einklagen – und falls es keinen gibt, das Land womöglich für die Kosten haftbar machen, die entstehen, weil ein Kind tagsüber zuhause betreut werden muss. „Ich sehe ein großes Problem auf das Land zukommen“, sagt der Vorsitzende des Landeselternbeirats für Grundschulen, Volker Nötzold. „Denn in der kurzen Restzeit lässt sich das Angebot nicht in der Größenordnung hochschrauben, wie es politisch gewollt ist.“

Mit Hilfe des Bundes will die Jamaika-Regierung in Kiel nun allerdings genau das versuchen. Schon im Februar hatte die Große Koalition den für die Bildungspolitik zuständigen Ländern zwei Milliarden Euro versprochen, um den Ausbau von Ganztagsschulen anzukurbeln. Jetzt sagt sie in ihrem Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise weitere 1,5 Milliarden zu – insgesamt also 3,5 Milliarden. Das wäre fast die Hälfte der 7,5 Milliarden Euro, die nach Schätzung des Deutschen Jugendinstituts investiert werden müssen, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsgrundschulen bundesweit zu erfüllen. Und von dem Geld aus Berlin würde laut üblichem Länderschlüssel ein Betrag von rund 120 Millionen nach Schleswig-Holstein fließen.

Trotzdem ist die Landesregierung nicht zufrieden. Denn wenn die Ganztags-Grundschulplätze im Land von heute 32 000 auf die dann für die Erfüllung des Rechtsanspruchs nötigen 58 000 steigen sollen, sind nach Berechnung der grünen Kieler Finanzministerin Monika Heinold Zusatzinvestitionen von rund 290 Millionen Euro nötig. Das Land müsste so einen viel größeren Anteil als der Bund schultern – obwohl der Bund den Rechtsanspruch auf Ganztag festschreiben will.

Zudem ist noch offen, wie viel Geld die Große Koalition für zusätzliche Betriebskosten an Ganztagsschulen locker macht. In Schleswig-Holstein wären das immerhin rund 140 Millionen Euro jährlich. „Ohne eine Beteiligung des Bundes an der laufenden Kostenbelastung wird die Umsetzung des Rechtsanspruchs nicht gelingen“, hat die Kieler CDU-Bildungsministerin Karin Prien daher kürzlich erklärt. Zwar hat der Bund vor einer Woche nach einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten endlich einen Zuschuss auch zu den Betriebskosten in Aussicht gestellt – doch über die Höhe wird noch verhandelt. Schleswig-Holstein erwarte jedenfalls „eine substanzielle Beteiligung“ des Bundes an den Betriebskosten, sagt Daniel Günthers Staatskanzleichef Dirk Schrödter.