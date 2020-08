Scheuer nimmt für 190 Kilometer Flieger nach Sylt – Grüne sind empört

Avatar_shz von Henning Baethge

14. August 2020, 08:09 Uhr

Berlin/Sylt/Niebüll | Gern zeigt sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (Foto) als Bahn-Fan. „Wie geht es am schnellsten nach Gardelegen, wo heute das größte Breitbandprojekt in Sachsen-Anhalt startet? Natürlich mit der Deutschen Bahn“, twitterte Scheuers Pressechef etwa am Mittag des 6. Juli und veröffentlichte ein Foto des fleißig arbeitenden CSU-Ministers aus dem Erste-Klasse-Abteil. Am Abend allerdings war der Zug schon nicht mehr Scheuers erste Wahl – obwohl die anstehende Reisestrecke mit 190 Kilometern kaum weiter war als von Berlin nach Gardelegen: Um von Hamburg ins nordfriesische Niebüll zum Besuch einer Wasserstofftankstelle und später nach Bosbüll zur Besichtigung eines Wasserstoffprojekts zu kommen, nahm der Minister nach seinen eigenen Angaben erst mal kurzerhand das Flugzeug nach Sylt, um dann am nächsten Morgen mit dem Sylt Shuttle über den Hindenburgdamm zurück nach Niebüll zu fahren und anschließend mit dem Auto weiter nach Bosbüll. „Termingründe“ führt sein Ressort lapidar zur Erklärung des Kurzstreckenflugs an.

Was bei den leidgeprüften Marschbahnkunden zwischen Hamburg und Sylt womöglich noch auf Verständnis stößt, löst bei den Grünen im Bundestag Empörung aus. „Sonntags redet Minister Scheuer gern vom Klimaschutz – aber wenn es am Montag drauf ankommt, steigt er bequem für eine Strecke von 190 Kilometer in den Flieger“, lästert der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler, der den Kurzstreckenflug des CSU-Manns mit einer Anfrage ans Licht gebracht hat. Und Kindlers schleswig-holsteinische Fraktionskollegin Ingrid Nestle kritisiert, dass Scheuer seine Vorbildfunktion missachte: „Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von klimaschädlichen Emissionen – dennoch sieht der Verkehrsminister keinen Grund, hier seinen Beitrag zur Minderung zu leisten“, wettert sie.

Zwar deutet Scheuers Ressort an, dass der Minister auch deshalb auf Sylt gewesen sei, weil er sich auf der kurzen Bahnrückfahrt von Westerland nach Niebüll über den dort geplanten zweigleisigen Ausbau der Strecke informiert habe. Das aber hätte er natürlich auch tun können, wenn er gleich ab Hamburg den Zug nach Sylt genommen hätte. Wie Kindler vorrechnet, wäre das sogar nicht nur klimafreundlicher gewesen, sondern auch billiger: „Andreas Scheuer kann als Bundestagsmitglied die Bahn kostenfrei nutzen“, sagt er. „Jeden Flug müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hingegen extra bezahlen.“