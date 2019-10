Scheer sieht „sehr hohe Siegchancen“, Stegner sich als „positive Überraschung“

Die Duos Nina Scheer/Karl Lauterbach und Gesine Schwan/Ralf Stegner stellen sich optimitisch der heute beginnende Urabstimmung

von Dieter Schulz

14. Oktober 2019, 08:22 Uhr

Wie fällt Ihre Bilanz der Tour aus?

Nina Scheer: Die Tour hat auf jeden Fall unter den Mitgliedern eine große Mobilisierung hervorgerufen. Es gab auf allen Veranstaltungen viel Euphorie für die Möglichkeit, vor Ort mit allen ins Gespräch kommen zu können, auch wenn natürlich aufgrund der Vielzahl der Kandidierenden nicht so viel Zeit für jedes einzelne Team blieb.

Ralf Stegner: Die Bewerbungstour für den Parteivorsitz der SPD mit 23 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland zeigte eine großartige Beteiligung mit vollen Hallen überall und leidenschaftlichem Engagement unserer Mitglieder für die Zukunft ihrer Partei. Für Gesine Schwan und mich gab es sehr viel Unterstützung und positive Rückmeldungen. Unsere Vorstellung von einer SPD mit deutlichem programmatischen Profil als linke Volkspartei, mit Klartextkommunikation und Selbstbewusstsein und einer kollegialen Parteiführung, die internationale Erfahrung besitzt und unabhängig von Kabinettsposten Tatkraft, Standfestigkeit und Teamgeist verbindet, fand sehr viel Zustimmung.

Was hat Sie auf den Veranstaltungen am meisten überrascht?

Nina Scheer: Überraschungen gab es eigentlich nicht.

Ralf Stegner: Die durchweg gute Stimmung bei unseren Mitgliedern, die vor allem wissen wollten, wie die verschiedenen Kandidatenteams die SPD wieder zu neuer Stärke führen wollen. Es ging weniger um Spiegelstrichkataloge und die Aufzählung alter Positionen als vielmehr um die Frage, wie die mit 430.000 Mitgliedern immer noch größte Partei in Deutschland wieder zu angemessenen Umfragewerten und Wahlergebnissen kommt in einer Zeit, in der eine starke Sozialdemokratie mehr denn je gebraucht wird.



Welches der diskutierten Themen würden Sie als entscheidend für die SPD bezeichnen?

Nina Scheer: Der Klimaschutz und ein zu beschleunigender Umstieg auf Erneuerbare Energien ist ein im Kern sozialdemokratisches und damit entscheidendes Thema. Klimawandelbedingte Fluchtursachen, der Verlust von Lebensgrundlagen und der Zugang zu Energie sind die maßgeblichen Gerechtigkeitsfragen des 21. Jahrhunderts. In der Energiewende liegt zudem Arbeit mit Zukunft, erst recht aus der Perspektive einer Industrie- und Exportnation.

Hinzu kommt, dass die weltweite Abhängigkeit von fossilen Ressourcen weitere Kriege verursachen wird. Die Energiewende ist somit auch eine friedenspolitische Pflicht.

Karl Lauterbach und ich haben sehr viel Zustimmung für eben diese Schwerpunktsetzung erfahren und auch dafür, dass wir das nun vom Bundeskabinett verabschiedete Klimapaket in dieser Form ablehnen. Es enthält mit der 1000 m-Abstandsregelung für Windenergie weitere Ausbauhemmnisse, statt bestehende zu beseitigen und schafft mit 10 Euro/t CO2 eine wirkungslose Bepreisung. So ist kein fairer Energiemarkt zu erreichen und es werden weitere kostbare Jahre vertan.



Ralf Stegner: Entscheidend ist, dass die SPD wieder zeigt, was in ihr steckt und wofür sie steht. Es geht also nicht um Einzelthemen sondern um den richtigen sozialdemokratischen Kompass bei den großen Fragen: Gute Arbeit im digitalen Zeitalter, ein handlungsfähiger und solidarischer Sozialstaat, mehr Verteilungsgerechtigkeit, ein sozialverträglicher ökologischer Umbau unserer Industriegesellschaft, ein friedliches und gemeinsam handelndes soziales Europa, das in globalen Gerechtigkeitsfragen mit gutem Beispiel vorangeht und unser entschiedener Kampf gegen die rechten Demokratiefeinde. Die letzten Tage und das antisemitische Attentat von Halle haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Sozialdemokratie hierbei in der ersten Reihe steht.



Was würden Sie im Nachhinein anders machen – sowohl im persönlichen Auftreten als auch im Verfahren?

Nina Scheer: Als Parteivorsitzende würde ich das Verfahren der Kandidierendenvorstellungsrunden zeitlich deutlich straffen.

Ralf Stegner: Gesine Schwan und ich waren mit unserem Auftreten insgesamt sehr zufrieden. Für uns gab es keine Hinterzimmerdeals, Ausrufungen von Untergliederungen, bevor sich die Mitglieder ein eigenes Bild machen konnten, Fake-Umfragen oder Choreografien von professionellen PR Beratern.

Wir sind mit der Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit unserer langjährigen politischen Erfahrung so echt aufgetreten, wie wir sind. Manchmal hätte ich trotz knapper Zeit vielleicht ein wenig langsamer sprechen können.





Sind durch die Tour Ihre Siegchancen gestiegen oder gesunken?

Nina Scheer: Karl Lauterbach und ich erkennen nach wie vor sehr hohe Siegchancen für uns - sowohl mit unserer Ausrichtung auf eine konsequente Energiewende als auch unserem Alleinstellungsmerkmal aus der Großen Koalition aussteigen zu wollen, um hiermit links-grüne Bündnisse zu verfolgen.

Ralf Stegner: Wenn man die Resonanz der 23 Regionalkonferenzen betrachtet, dann dürften wir gemessen an den vorherigen Favoritenzuschreibungen, dem Urteil von „Experten“ und vor allem an den großartigen Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl insgesamt die positive Überraschung im Bewerberfeld sein. Dass wir dies mit Kompetenz und Erfahrung, mit dem Bemühen um größtmögliche Fairness und mit viel Humor geschafft haben, ist das I-Tüpfelchen dieser Bilanz.



Wer erreicht nach Ihrer Prognose die Stichwahl?

Nina Scheer: Es ist nun nicht die Zeit der Prognosen, die immer auch beeinflussenden Charakter haben, sondern die Zeit der innerparteilichen individuellen Meinungsbildung.

Ralf Stegner: Solche Prognosen gebe ich nicht ab. Niemand weiß, was herauskommt. Weder Demoskopen, noch Journalisten, keine „Großkopfeten“ der Partei, erst recht keine Gegner entscheiden das, sondern nur unsere Mitglieder - und das ist auch gut so! Wir wagen mehr Demokratie als alle anderen Parteien!