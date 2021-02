Schaffe, schaffe – Häusle baue?

Immer mehr Flächen werden von Einfamilienhaus-Siedlungen eingenommen / Die Debatte um das eigene Haus als ideale Wohnform ist voll entbrannt

Kiel | Einfamilienhäuser passen nicht mehr in die Zeit, sagen nicht nur die Hamburger Grünen. Auch die Ökos in der Lübecker Bürgerschaft fordern das Ende dieses Bautyps. Es gibt sogar einen in der Öffentlichkeit kaum beachteten Bundesparteitagsbeschluss der Ökopartei. Einfamilienhäuser verbrauchten im Vergleich zum Mehrfamilienhaus wegen des relativ großen Außenhaut zu viele Ressourcen und zu viel Bauland. „Das können wir uns nicht mehr leisten!“, heißt es im Abschlussdokument.

„Die Schäden durch Versiegelung sind erheblich und meist unumkehrbar“, warnt der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen. Auch Naturschützer schlagen Alarm. „Schleswig-Holstein gehört zu den drei Ländern, in denen am meisten Fläche versiegelt wird“, beklagte jüngst Ole Eggers vom BUND Schleswig-Holstein – pro Tag 3,1 Hektar. Vor allem weil Kommunen Neubaugebiete auf der grünen Wiese ausweisen.

Von 2014 bis 2017 wurden in Deutschland jeden Tag 58 Hektar landwirtschaftliche Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie hält maximal 30 Hektar Flächenverbrauch pro Tag bis 2030 für vertretbar, sofern man den Klimawandel stoppen will. Architekturkritiker sprechen in Zusammenhang mit Einfamilienhaussiedlungen sogar von „Wüstenrot-Warzen“.

Auf einem Hektar können zehn Einfamilienhäuser mit Garten, 40 Reihenhäuser oder 250 Geschosswohnungen entstehen. Damit ist für Andreas Breitner vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) klar, dass Einfamilienhäuser ein Auslaufmodell sind. Bis 2030 müssten laut Kieler Innenministerium rund 152 000 Wohnungen neu errichtet werden. „Dieses Wachstum kann das Land nur durch Geschosswohnungsbau stemmen“, ist Breitner überzeugt.

Nachdenkliche Stimmen nehmen zu, denn die Wohnfläche pro Kopf ist von 26,4 Quadratmeter im Jahr 1972 auf heute 47 gestiegen. Dieses Wachstum frisst Effizienzgewinne im Energiebereich wieder auf. Laut Statistikamt liegt zum Beispiel in Kiel die Fläche für Wohnungen im Einfamilienhaus bei 112 Quadratmetern, im Mehrfamilienhaus bei 63. „Wir müssen die Entwicklung zu immer mehr Fläche für immer weniger Menschen durchbrechen“, fordert Breitner. Einer Verdichtung der Innenstädte sei der Vorzug zu geben.

Dabei sind Grundstücksgrößen von 1000 Quadratmetern – wie noch in den 1960er Jahren üblich – , wegen der hohen Baulandpreise selten. Heute muss ein Drittel reichen – mit schlimmen Architektur-Ergebnis: Haus, Carport, Carport , Haus ...

Dem Wunsch nach dem Eigenheim tut das keinen Abbruch. Zwei Drittel der Deutschen geben in Umfragen immer noch ein eigenes Haus als ideale Wohnform an. Laut Baukulturbericht 2020/21 entstehen Wohnungen meist als Einfamilienhäuser rund um Ortskerne, die veröden (Donut-Effekt). Jeder fünfte Bauherr will neu bauen und keinen Bestandsbau kaufen. Die Gemeinden leisten dem Vorschub: Sie werben mit Neubaugebieten um junge Familien, in der Hoffnung auf Steuereinnahmen.

Ganz so rigoros wie die Bundespartei und die Kollegen in Hamburg wollen die Grünen im Landtag in Kiel nicht gegen die „Häuschen im Grünen“ vorgehen. Zwar halte man auch hier eine Nachverdichtung und Weiternutzung für den richtigen Weg, erklärt ihr baupolitischer Sprecher Andreas Tietze. Aber „natürlich werden sich auch weiterhin gerade junge Familien den Traum vom eigenen Heim im Grünen erfüllen wollen“. Selbst der Eigentümerverband Haus und Grund kann sich mit dieser Haltung anfreunden. „In Städten wie Kiel, Lübeck oder Neumünster bieten die Kleinsiedlungen sehr viel Potenzial. Auf den großen Grundstücken könnten in einer zweiten Baureihe Reihenhäuser (neudeutsch „Townhouses“) entstehen“ , schlägt Verbandschef Alexander Blažek vor. In ländlichen Zentren müssten leerstehende Geschäfte in Wohnraum umgenutzt werden. Das wäre für eine ältere Bevölkerung attraktiv wegen der zentralen Lage. In dann freiwerdende Einfamilienhäuser könnten junge Familien ihren Traum vom Eigenheim realisieren. „Einfamiliensiedlungen auszuweisen wie in den letzten Jahrzehnten halte ich für problematisch, da hier Infrastruktur neu erstellt werden muss und regelmäßig nur eine Generation – junge Familien – einzieht, die dann gleichzeitig Kitas und Schulen brauchen“, so Blažek.

Die CDU in Hamburg spricht von Hirngespinsten linke Ideologen, in Kiel ist man zurückhaltender und verweist darauf, dass Einfamilienhäuser auch teil der Altersvorsorge sind.

Ein Einfamilienhausverbot hält die FDP in einem Flächenland „für absoluten Unsinn“ und für eine Bevormundung der Bürger. „Interessanterweise kommen solche Vorschläge immer gern von Leuten, die selbst ein solches Haus besitzen“, meint FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Sozial sei die Forderung nicht, weil diese Verknappung nur die stark gestiegenen Immobilienpreise weiter in die Höhe treiben würde. Und: „Neugebaute Häuser sind in der Regel energetisch besser als ältere, die man ersetzen kann.“

Pauschal Einfamilienhäuser zu untersagen führt nach Ansicht von Özlem Ünsal „ zu weit und geht am Kern des Problems vorbei“. Oberst Priorität habe bezahlbares Wohnen.