Schaf ohne Locken

von Doris Smit

21. September 2018, 11:32 Uhr

Jetzt ist es soweit. Gestern hat der Wind quasi die Kappelner Einkaufsstraßen leer gefegt. Nicht nur die ganzen Ständer mit Kleidung, Büchern, Tee und Obst wurden vorsorglich ran- oder reingeholt. Es fehlten auch plötzlich die Menschen selbst im inzwischen gewohnt sonnigen Stadtbild. Nachdem sich Anfang der Woche der Sommer noch einmal anschickte zurückzukommen, war gestern nun endgültig klar: Der Herbst hat begonnen. Die ganzen Urlauber, die sich vor ein paar Tagen noch über die letzten Sonnenstrahlen freuten, dürfen jetzt Tee kochen, Kerzen anzünden und den Kamin anschmeißen. Und komisch, so sehr der eine oder andere in den letzten Wochen schon gemeckert hatte, dass es doch nun langsam mal reiche mit den heißen Temperaturen, so grummelte er jetzt, wenn ein heftiger Windstoß kam, oder die ersten dicken Tropfen vom Himmel fielen. Aber das ist nur der Anfang. Wie heißt es so schön: „Sturm ist, wenn das Schaf keine Locken mehr hat.“ Also warten wir mal auf das Wochenende – mal sehen, welche Frisur Sturmtief „Fabienne“ uns bringt.