Schärfere Flughafen-Kontrollen

Polizei sucht illegal Einreisende / Längere Wartezeiten für Reisende erwartet / Clanmitglied Miri wird abgeschoben

von Ove Jensen

09. November 2019, 15:08 Uhr

Hamburg | Nach der Anordnung verschärfter Kontrollen an den deutschen Grenzen durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) könnte es auch an den norddeutschen Flughäfen zu längeren Wartezeiten für Reisende kommen. „Wir werden ab sofort an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen deutlich intensivere und sichtbarere Stichprobenkontrollen bei Flügen aus dem Schengen-Raum vornehmen“, kündigte der ständige Vertreter der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, gestern in Hamburg an. Der Schwerpunkt liege auf Flügen aus Griechenland, Spanien und Italien. Von dort bewegten sich die Schleusungen derzeit „auf einem beachtlichen Niveau“.

Mit stärkeren Überprüfungen an allen deutschen Grenzen wollen die Behörden verhindern, dass Menschen trotz Einreiseverbots über Schengen-Länder unbemerkt nach Deutschland zurückkehren. Bisher müssen Reisende aus diesen Staaten üblicherweise ihre Ausweise nach der Landung am Flughafen in Deutschland nicht vorzeigen. Es habe in der Vergangenheit zwar schon vereinzelt Stichproben gegeben, sagte Schuol, diese würden nun aber noch einmal deutlich ausgeweitet.

Zu verschärften Überprüfungen soll es laut Bundespolizei sowohl in den Terminals als auch direkt an den Flugzeugen kommen. „Wir postieren unsere Beamten auch an den Gangways und überprüfen Reisende, wenn sie aussteigen.“ Es handele sich nicht um klassische Grenzkontrollen, betonte der Leitende Polizeidirektor, sagte aber auch: „Wir kontrollieren mit allen rechtsstaatlichen Mitteln.“ Abgeschobene Personen könnten über Fingerabdrücke und DNA-Material identifiziert werden. Nach Angaben Schuols sind in diesem Jahr bisher allein am Airport Hamburg 48 Personen aufgeflogen, die trotz eines Verbots nach Deutschland einreisen wollten.

Ein strikteres Vorgehen soll es nun ebenfalls geben, wenn bereits ausgewiesene Personen an der Grenze erneut Asyl beantragen wollen. Da in den meisten Fällen frühere Anträge rechtskräftig abgelehnt worden seien, würden die Personen fortan festgenommen, sagte Dirk Reitmaier, Leiter der Bundespolizei am Airport Helmut Schmidt. Sie kämen dann bis zur Rückführung in U-Haft.

Zusätzliche Mitarbeiter stehen der Bundespolizei für all das allerdings nicht zur Verfügung. „Wir müssen Personal umschichten“, räumte Reitmaier ein. Und das habe Folgen: „Es kann sein, dass an Kontrollstellen für außereuropäische Flüge auch mal weniger Schalter besetzt sind.“

Auslöser für die Verschärfungen ist der Fall des schwerkriminellen Bremer Clanmitglieds Ibrahim Miri. Er war im Sommer in den Libanon abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt worden. Dennoch tauchte der frühere Boss der Rockergruppe Mongols vor kurzem wieder in Bremen auf und beantragte Asyl. Miri ist nach eigenen Angaben mit falschen Papieren über Griechenland eingereist.

Die deutschen Sicherheitsbehörden bereiten derweil seine Abschiebung vor, wie Seehofer gestern mitteilte. Der Asylantrag des verurteilten Straftäters sei als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Seehofer sagte, die schnelle Entscheidung zeige, dass der Rechtsstaat handlungsfähig sei.