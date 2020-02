SC Weiche 08 verliert in Dänemark

Avatar_shz von Jan Wrege

02. Februar 2020, 19:11 Uhr

Middelfart | Der SC Weiche Flensburg 08 hat das zweite Testspiel der Wintervorbereitung verloren. Auf Fünen unterlag der Fußball-Regionalligist beim dänischen Drittligisten Middelfart BK mit 1:2 (1:2). Anders als beim 9:2-Sieg vor einer Woche bei Inter Türkspor Kiel ging es hart zur Sache. „Das ist halt Wettkampf“, bemerkte SC-Trainer Daniel Jurgeleit.

Er setzte 21 Spieler ein, darunter den Rückkehrer Nico Empen. Kurzfristig fiel Torhüter Florian Kirschke aus, der beim Aufwärmen umgeknickt war und sich eine Verletzung im rechten Fußgelenk zugezogen hat. Außerdem fehlten Florian Meyer (im Reha-Training) und Nedim Hasanbegovic (zog sich im Training erneut eine Knieverletzung zu).

Weiche bestimmte mit dem Wind im Rücken zunächst das Geschehen. Den ersten schönen Angriff legten die Gäste auf den bestens bespielbaren Kunstrasen hin, als Finn Wirlmann und Kevin Njie eine Chance für Julian Stöhr vorbereiteten, der das Tor aus 18 Metern verfehlte. (8.). Wenig später startete Dominic Hartmann von der Mittellinie ein Solo, tanzte zwei Gegenspieler aus und schob den Ball an Torhüter Casper Radza 0:1 (11.) vorbei. Nach einer halben Stunde kamen die Dänen allmählich besser ins Spiel. Spielmacher Mads Aasgaard drang in den Strafraum ein, scheiterte mit seinem Schuss an SC-Torhüter Raphael Straub, doch Frederik Högh war zur Stelle und nickte den Abpraller aus zwei Metern zum 1:1 (35.) ein. Auch das 2:1 für die Dänen fünf Minuten später leitete Mads Aasgaard ein, Kapitän Casper Johansen traf aus zwölf Metern unhaltbar.

Vor der Pause verpassten noch Kevin Schulz und Marvin Ibekwe Gelegenheiten zum Ausgleich. Jurgeleit tauschte zum zweiten Durchgang außer Torhüter Straub und Hartmann alle Spieler aus. Sie trafen auf eine Middelfarter Abwehr mit großer Robustheit und Zweikampfstärke. Der Unparteiische zeigte je zwei gelbe Karten auf beiden Seiten, um die zuweilen erhitzten Gemüter zu kühlen. Ilidio Pastor Santos spielte nach zwei Karambolagen mit einem „Dieter-Hoeneß-Gedächtnis-Turban“. Die Flensburger hatten es schwer, gegen den Wind Chancen herauszuspielen, bei der besten traf Casper Olesen den Pfosten (70.). Auf der Gegenseite wehrte Raphael Straub zwei Möglichkeiten (59., 74.) der Gastgeber ab. Kurz vor Schluss verlegte der Schiedsrichter bei einem Foul des Middelfart-Verteidigers Peter Jul Nielsen an Nico Empen auf der Strafraumlinie den Tatort nach außerhalb (90.+1), sodass es beim 2:1-Sieg der Dänen blieb.

Bei Weiche 08 verdienten die „Dauerbrenner“ Straub und Hartmann gute Noten, auch Kevin Njie, Ture Blaue und Tayfun Can aus der Elf der zweiten Halbzeit fielen positiv auf.

Weitere Tests für den Regionalligisten gibt es am Sonnabend (14 Uhr) beim dänischen Zweitligisten Kolding IF und am Sonntag (13.30 Uhr) beim Oberligisten PSV Neumünster.



Weiche 08: Straub – Njie (46. Pastor Santos), Vidovic (46. Blaue/V), Argyris (46. Jürgensen), Stöhr (46. Walter) – K. Schulz (46. Thomsen), Hartmann (80. Graudenz), Wirlmann (46. Paetow/V) – Ibekwe (46. Empen), Wulff (46. Olesen), Isitan (46. Can).