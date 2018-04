Saubere Sache(n)

von Andrea Lange

02. April 2018, 17:18 Uhr

Die Unterwäsche von Schauspieler Martin Brambach (50) erfüllt auch nach dem Ausrangieren einen Zweck. „Letzte Woche hat Martin jede Menge Schlüpfer aussortiert und wollte sie wegschmeißen“, sagte seine Frau, Schauspielerin Christine Sommer (47) jetzt im Interview. „Ich benutze die jetzt zum Putzen oder für die Schuhpflege. Bei uns landet so etwas nicht auf dem Müll.“ Auch sonst geht es im Haushalt Brambach / Sommer nachhaltig zu: Das Paar baut Gemüse an, kauft Getränke in Glasflaschen und fährt Elektroauto.