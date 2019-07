Sanierung von Bahnbrücken doppelt so teuer wie geplant

Der Bauboom führt zu drastischen Kostensteigerungen – und zu Abstrichen am Modernisierungsprogramm

von Hanno Mönnich

23. Juli 2019, 21:15 Uhr

berlin/kiel | Zum Beispiel die Marschbahn in Nordfriesland: Rund 15 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn hier investiert, um zwei rund hundert Jahre alte Eisenbahnbrücken in Breklum und eine ebenso alte in Bredstedt zu erneuern. Die drei im Frühling fertiggestellten Bauwerke gehören zu insgesamt 770 Brücken in Deutschland, die die Bahn seit 2015 mit Geld aus einem eigens aufgelegten Brückensanierungsprogramm auf Vordermann gebracht hat. 105 weitere sollen noch folgen.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist: Die Sanierung der Brücken ist deutlich teurer als erwartet. Zwischen 2015 und 2018 haben sich die Baukosten für das Sanierungsprogramm mehr als verdoppelt – um 108 Prozent. „Unter Berücksichtigung des derzeitigen durchschnittlichen Preises ergibt sich eine Kostenmehrung von 1,2 Milliarden Euro“, heißt es in der Antwort von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf eine Anfrage der Grünen. Dadurch sei es zu „Reduzierungen der Planmengen“ bei Bauvorhaben gekommen. Allerdings soll keine Brückensanierung komplett gestrichen werden.

Mit der Verteuerung liegen die Brücken erheblich über den Preissteigerungen beim Ausbau von Gleisen, wo nur ein Plus von zwei Prozent zu verzeichnen ist. Auch die Errichtung von elektrischen Oberleitungen ist nur um gut 20 Prozent teurer geworden. Welchen Anteil die Brücken in Nordfriesland an der Kostenexplosion haben, sagen Bahn und Ministerium nicht.

Dafür weiß Scheuers Staatssekretär und Bahnbeauftragter Enak Ferlemann den Grund der Verteuerung: „Die im Vergleich zum Straßen- und Hochbau besonders hohen Anforderungen an Technik, Baudurchführung und Finanzierung bei Bahnprojekten führen zu steigenden Angebotspreisen“, teilt er unter Berufung auf die Bahn mit. Zudem gebe es bei den Bauunternehmen wegen des Baubooms eine „hohe Auslastung“.

Damit nun wegen der Kostensteigerungen kein Brückenprojekt leiden muss, fordert der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel CSU-Minister Scheuer auf, beim Straßenbau zu sparen und Geld umzuschichten. Das sei klimapolitisch „ohnehin überfällig“, sagt Gastel. Allerdings lehnt das Ministerium diese Forderung bereits in der Antwort an die Grünen ab: Was an Bauprojekten als Bedarf festgelegt sei, das sei auch nötig – auch bei den Fernstraßen, heißt es dort.

In Schleswig-Holstein stehen ungeachtet der Kostenprobleme neue Sanierungen von Bahnbrücken an. So soll wie berichtet noch in diesem Jahr der Neubau der Schleibrücke in Lindaunis beginnen. 2023 soll sie fertig sein. Und auch in Osterrönfeld bei Rendsburg wird nach Angaben der Bahn in diesem und nächstem Jahr ein Viadukt an der Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal saniert. Weitere Viadukte in Rendsburg sollen allerdings erst bis 2030 folgen.