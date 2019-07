Salz auf den Lippen

Unser Reporter Kay Müller hat gehörigen Respekt vor dem Wasser, doch für unsere Serie steigt er ins Boot. Sein Motto: Müller macht’s

von Kay Müller

30. Juli 2019, 21:38 Uhr

Kiel | Den Hafen haben wir schon in Sicht – da passiert es doch noch. „Milo“, wie unsere Segeljolle heißt, neigt sich aus dem Wasser und geht in Schräglage. Ich packe das Seil fester, mit dem ich das Vorsegel halte und stemme die Füße auf den Bootsboden. „Lehn’ dich zurück, das nehmen wir jetzt mit“, ruft mein Skipper Sven hinter mir. Ich versuche in Rücklage zu kommen und meinen Oberkörper übers Wasser zu halten. Das Boot beschleunigt. „Jetzt nehmen wir Fahrt auf, jetzt macht das Spaß“, ruft Sven und ich sehe in sein lachendes Gesicht. Es wirkt ansteckend, und ich merke, dass ich die Fahrt in dem Boot genieße, das mit etwa 15 km/h auf den Hafen von Schilksee zusteuert und vielleicht 30 Grad Krängung hat, wie Sven die Neigung nennt.

Das hätte ich noch eine Stunde zuvor nicht gedacht. Denn ich bin eine Landratte. Irgendwann vor mehr als einem Jahrzehnt bin ich mal für eine Stunde auf einem Segelboot auf der Kieler Förde mitgefahren. War nichts für mich. Immer hatte ich das Gefühl, die Yacht könnte kentern. Dazu werde ich mit zunehmendem Alter leichter seekrank, schon eine Fahrt im Karussell in der Tolk-Schau bringt mich an die Grenze des Belastbaren.

Aber mein Kumpel Sven hat mich überzeugt, es noch einmal mit dem Segeln zu versuchen. Er ist ein Profi oder war es zumindest mal. Rund sechs Jahre war er als Jugendlicher im olympischen Kader der DDR. „Dann habe ich drei Regatten verkackt – und war draußen. Und zwar nicht nur aus dem Kader, sondern ich durfte in der DDR gar nicht mehr segeln.“ Er habe das damals gar nicht so schwer genommen, wie das jetzt klinge, sagt Sven. Schließlich habe er da schon seine Musik und eine Jugendband gehabt, heute ist er der Bassist der norddeutschen Band „Godewind“.

Erst 25 Jahre nach seinem Rauswurf stieg Sven wieder ins Boot. Er habe im Jahr 2007 eine Krise gehabt, zu viel gearbeitet. „Und beim Segeln kann ich einfach super abschalten, da denke ich an nichts anderes. Hat mir geholfen. Musst du auch probieren“, sagt er mir als wir die „Milo“ auftakeln. Ich lerne, wie man einen Achterknoten macht, Sven weist mich ein. Er ist Mitglied im Verein zur Förderung des Segelsports in Kiel-Schilksee, ein unprätentiöser Club, fernab aller protzigen Seglerklischees – das gefällt mir. Für 150 Euro im Jahr kann jeder, der einen Segelschein hat, hier so oft er will mit einem der zwölf Boote hinausfahren. „Komisch, dass heute keiner da ist“, sagt Sven und schaut sich um. „Wahrscheinlich ist es den Freizeitkapitänen zu windig.“

Ich finde die Brise ganz angenehm, das Wasser sieht harmlos aus, es gibt nur leichte Wellen. Doch Sven sagt: „Da hinten sind die, die uns rausziehen“, und deutet auf das Schild der Seenotretter. Zum Glück grinst er dabei.

Aber einen Neoprenanzug zieht er sich doch an. „Ich bin dann beweglicher“, sagt der 52-Jährige. Ich habe nur eine Regenhose und meine billige Regenjacke. „Du wirst auf jeden Fall nass“, prognostiziert Sven. „Zumindest vom Spritzwasser.“ Und was ist mit Kentern? Am Horizont fährt ein Boot in ziemlicher Schieflage. „Das ist normal“, sagt Sven. „Wir kentern nicht. Nicht heute. Und du wirst auch nicht ertrinken.“ Sehr beruhigend.

Allerdings erzählt mir Sven auch, dass auch einen erfahrenen Segler eine Böe umwehen kann. Er selbst sei schon ein paarmal ins Wasser gefallen und beginnt mit den Armen über dem Kopf zu wedeln. „Das ist das internationale Zeichen für Hilfe.“ Schön, dass ich das jetzt auch kenne.

Für Sven beginnt das Abenteuer genau bei den fünf Windstärken, die an diesem Tag angesagt sind. „Wenn die Wanten im Hafen zu hören sind, dann beginnt bei mir das Kribbeln“, sagt er. Ich höre, wie die Verspannungen an die Masten schlagen, als wir ablegen. Sofort nimmt das fünf Meter lange Boot Fahrt auf, Sven steuert es auf die kaum kabbelige Kieler Förde. „Wir fahren gemütlich an der Küste lang“, sagt er – und ich merke, dass er es meinetwegen ruhig angehen lässt. „Dein Job ist an der Fock, du kannst es auch Vorsegel nennen“, hat Sven mir vorher gesagt und genau erklärt, was passiert, wenn ich wie an den Tauen ziehe. Damit kann ich aufs Tempo drücken. Wenn ich will. Ich habe aber Angst, etwas falsch zu machen, das Gewicht unnötig zu verlagern, sodass wir kippen. Und ich kann nicht mal Backbord und Steuerbord auseinanderhalten. Allerdings habe ich die Grundregel behalten, die Sven mir mitgegeben hat: „Im Notfall alles loslassen.“ Und er zeigt mir, was passiert, wenn wir die Leinen aus der Hand geben: Das Boot verliert an Tempo, liegt wieder gerader im Wasser. „Null Fahrt“, sagt Sven. Wieder ein bisschen Sicherheit gewonnen.

Dazu trägt auch bei, dass Sven die Übersicht hat. Der Schwedenfähre kommen wir nicht zu nah. Plötzlich kreuzt ein Boot unseren Fahrtweg, nur wenige Meter entfernt. Ich hatte es hinter dem Segel nicht mal gesehen, Sven an der Pinne schon. Zum Glück kennt er die Regeln auf See.

Sven hat noch mehr mit mir vor. Bei einer Halse dreht er mit dem Heck in den Wind. Ich muss mich ducken, damit mich der schwingende Mastbaum nicht am Kopf trifft, und schnell die Seite im Boot wechseln. Es klappt so leidlich, aber Sven hat alles im Griff. Bei der nächsten Wende läuft es schon besser. „Ist alles kein Hexenwerk“, sagt Sven. „Die Menschen segeln seit Jahrhunderten. Die Technik muss man nur einmal verstanden haben, dann geht das leicht.“

Sagt sich so einfach. Wir fahren jetzt fast gegen die Windrichtung – wie das genau geht, habe ich immer noch nicht kapiert. „Das Boot wird quasi angesogen“, sagt Sven. Aha. Egal. Es fühlt sich so an, als habe der Wind zugenommen. „Aber das täuscht“, sagt Sven. Das Wasser spritzt uns in die Gesichter, ich schmecke das Salz auf den Lippen. Die Füße habe ich unter den sogenannten Ausreitgurt am Bootsboden gesteckt, das soll verhindern, dass ich rausfalle. Ich klammere mich an das Seil, es ist gut, etwas zu tun zu haben. Die Handflächen tun mir weh, aber es macht Spaß. Langsam begreife ich, was Sven meint, wenn er sagt, dass man auf dem Wasser an nichts anderes als ans Segeln denken muss. Von Seekrankheit ist jedenfalls keine Spur bei mir, auch nicht als wir durch die Heckwelle eines Kieler Fährschiffs fahren. Es ist das Zusammenspiel der Elemente, in dem wir uns bewegen, was mich fasziniert. Und dass wir als Menschen damit klarkommen können.

Nach einer guten Stunde sind wir im Hafen zurück. Sven und ich fahren im Zickzack ein, weil wir keinen Motor haben und so kreuzend das Ufer erreichen müssen. Sven fährt nah an die dort liegenden Boote heran, ich muss bei den Wenden schnell sein. Dann ran an den Steg, und ich bin draußen. „Ich hatte das Gefühl, dass du nie was anderes als Segeln gemacht hast“, sagt Sven zu mir. Nett. Aber vermutlich Seemannsgarn.

Der Boden schwankt leicht unter mir, ich fühle mich erleichtert. „Man ist angenehm kaputt“, hat Sven gesagt. Und er hat Recht. Zum Schluss erzählt er noch, dass ich in einem Wochenkursus einen Segelschein machen könnte. Ich zögere. Wahrscheinlich ist das doch nichts für mich, ich bleibe eine Landratte. Aber Sven sagt: „Das machen wir mal wieder.“ Und da wäre ich sofort dabei, gern auch wieder mit Krängung, wenn sie nicht zu steil ist.





> Mehr Info: www.vfs-kiel.de.