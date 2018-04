Salonfähiger Sexismus

von shz.de

05. April 2018, 12:52 Uhr

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Diskriminierung von Frauen, so dachte ich in meiner Studienzeit, gibt es hierzulande gar nicht mehr. Das dachte ich, bis es ans Kinderkriegen ging. Als ich mir während der Schwangerschaften über Monate hinweg die Seele aus dem Leib kotzte, erfuhr ich, mit der Erforschung von Schwangerschaftsübelkeit sei in Wissenschaftskreisen kein Blumentopf zu gewinnen. Als meine Tochter sich in der Kita einen Keim nach dem nächsten aufsackte und ich gleich mit, verlor ich meinen Job. Als ich mich regional bewarb, um in der Nähe der Kinder zu bleiben, bekam ich „Jobangebote“, die so unverschämt sind, dass sie eine eigene Kolumne wert wären. Der Verdienst meines Mannes ist meiner mal drei, bei vergleichbaren Studienabschlüssen. Wenn ich mich so umschaue, glaube ich nicht, dass ich da ein Einzelfall bin. All die anderen Mütter um mich herum, sie beschweren sich nicht. Warum eigentlich?

Ihre Michaela Eschke