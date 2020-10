RV Kappeln erfolgreichster Club

Neun Landesmeistertitel für die Rudervereinigung bei der Regatta in Friedrichstadt / Auch Erfolge für den Domschulruderclub

von Holger Petersen

05. Oktober 2020, 17:13 Uhr

Friedrichstadt | Saisonauftakt im Herbst: Nach vielen Absagen anderer Veranstalter hatten es die Verantwortlichen der Friedrichstädter Rudergesellschaft geschafft, ihre traditionelle Regatta zur Freude der etwa 300 Starter trotz aller Hindernisse zu organisieren. Bei den Rennen über die Sprintstrecke wurden in mehreren Altersklassen die Landesmeisterschaften ausgefahren.

RV Kappeln

Zwar ging es im Altersbereich der unter 15-Jährigen nicht um Landestitel, aber dennoch gingen alle Kappelner Ruderkinder mit großer Motivation an den Start. Bestens vorbereitet von Kindertrainer Christoph Pridik konnten sich alle acht Kappelner über mindestens einen Sieg freuen. Besonders erfolgreich waren Svea Woito und Johanna Henningsen, die alle ihre Rennen gewannen und im Einer, Zweier und Vierer siegten. Charlotte Rother und Moritz Henrici gewannen bei ihrer ersten Regatta zwei Rennen.

Die Leistungsruderer mussten sich zunächst über Vorläufe für die Finals qualifizieren. Insgesamt 16 Mal waren die Kappelner Farben in den Finals vertreten. Manchmal wurde es sehr eng. So verpassten die Leichtgewichte Kjell Richter und Theo Henrici in der offenen Gewichtsklasse U17 den Titel um sechs Hundertstelsekunden. Auch Nils Stutz wurde im Männereiner nur knapp geschlagen Zweiter.

Mit neun Landesmeistertiteln war die Rudervereinigung Kappeln dennoch der erfolgreichste Verein. Lara Fiona Hinz war mit fünf Titeln obendrein die erfolgreichste Starterin der gesamten Veranstaltung. Johanna Hansen und Til Schindelhauer folgten mit vier ersten Plätzen. Henning Otzen und Malte Zilkens wurden dreimal Landesmeister. Carlotta und Jobst Kellinghusen schafften es zweimal. Elisabeth Amenu, Kjell Richter, Theo Henrici und Fritz Düllmann freuten sich über jeweils einen Erfolg.

Das Achterrennen war der abschließende Höhepunkt des Wettkampftages in Friedrichstadt. Den Vorlauf gewann das Kappelner Boot mit Carlotta Kellinghusen, Lara Fiona Hinz, Johanna Hansen, Fritz Düllmann, Malte Zilkens, Henning Otzen, Til Schindelhauer, Nils Stutz und Steuermann Jobst Kellinghusen souverän und qualifizierte sich für das Finale. Hier traf das Boot von der Schlei auf zwei reine Männerachter. Die Auswahlmannschaft mit Sportlern aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein siegte zwar knapp, konnte aber als länderübergreifende Renngemeinschaft nicht Landemeister werden. Das wurde die Crew aus Kappeln, die den körperlich überlegenen Preetzern das Nachsehen gab.

Domschulruderclub SL

Der Domschulruderclub Schleswig (DRC) um die Trainer Phillipp Nothelm und Oliver Haß war in Friedrichstadt vom Kinderruderer bis zur Frauensportlerin vertreten. Gleich zum Auftakt gelang Nele Wöhlk und Emma Lange-Franzen ein souveräner Sieg im Doppelzweier der 13/14-jährigen Mädchen. Einen weiteren Erfolg fuhr Emma Lange-Franzen mit ihrem Partner Felix Waldeck im Mixed-Doppelzweier ein. In der anderen Abteilung wurden Nele Wöhlk und Phil Becker ebenso Zweite wie alle Vier mit ihrem Steuermann Erik Elbrecht im Mixed-Vierer.

Erik Elbrecht freute sich im Jungen-Einer 12 Jahre über seinen ersten Sieg. In den Juniorenrennen gehörte der neue Sportinternatler Till Neumann zu den Pechvögeln der Regatta. Sowohl im Doppelzweier U17 als auch im Mixeddoppelvierer gemeinsam mit Aaron Köster, Paula Delfs und Nele Otten kostete ein technischer Defekt den Sieg. Und im Rennen um die Landesmeisterschaft im Junioren-Einer musste er sich um Bugballlänge mit Platz zwei zufrieden geben.

Dagegen landete Nele Otten im Juniorinnen-Einer U19 einen ungefährdeten Sieg. Gemeinsam mit Diana Wagner gewann sie im Frauendoppelzweier den Vorlauf für die Landesmeisterschaften, allerdings reichte es aufgrund ihrer Zeit in der Endabrechnung nur für Platz vier. Diesen vierten Platz belegte Diana Wagner auch im Rennen um die Landesmeisterschaft im Fraueneiner.